Aktualizacja 12.15 do League of Legends. Jakie przyniesie zmiany?

Twórcy League of Legends regularnie dbają o swoją grę poprzez wprowadzanie aktualizacji. Kolejna z nich, tym razem oznaczona numerem 12.15 wkrótce trafi na serwery, wprowadzając wiele zmian w postaciach oraz przedmiotach. Osłabieniu ulegnie między innymi Master Yi.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Częste aktualizacje kluczem do długowieczności

League of Legends po raz pierwszy trafiło do graczy jeszcze w 2009 roku. Oznacza to, że gra ma blisko 13 lat, wciąż pozostając w czołówce najchętniej wybieranych gier sieciowych na świecie. Rozwiązaniem na długowieczność LoL-a jest skrupulatna dbałość o swój tytuł, co jest równoznaczne z częstymi aktualizacjami.

Rozmiar łatek jest różny. Zazwyczaj są to niewielkie zmiany w poszczególnych bohaterach, które mają wprowadzić do gry balans. Bywa jednak, że są to zmiany potężnego kalibru, które wpływają na całość mechaniki lub oprawę graficzną tytułu.

Dlaczego polski Counter Strike jest na dnie? Wyniki jak u piłkarzy

Nadchodzi aktualizacja 12.15

Już wkrótce do League of Legends trafi aktualizacja oznaczona numerem 12.15. Wprowadzi ona szereg zmian w postaciach oraz przedmiotach, dostosowując je do obecnego układu sił wewnątrz gry. Pełną listę zmian przedstawił na swoim Twitterze jeden z pracowników Riot Games, Matt "Phroxzon" Leung-Harrison.

Zmiany z pewnością czekają na miłośników Master Yi. Postać otrzymała kolejną zmianę, tym razem godzącą w umiejętność pod klawiszem "E". Jej czas odnowienia został wyrównany do osiemnastu sekund na wszystkich poziomach. Spore osłabienie godziło także w Sivir. Postać specjalizująca się w roli strzelca będzie mieć niższy przyrost Punktów Ataku co poziom, a także zwiększony czas odnowienia Tarczy Magii, która pozwala absorbować umiejętności rywali.

Super zmiennik w końcu znalazł drużynę. Cały esport na to czekał