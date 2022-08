Awans zdobyli na wakacjach. Polscy esportowcy z małym sukcesem

Czasami szczęściu trzeba dopomóc. Choć FurryFurry Ungentium było już na wakacjach, odpoczywając przed zbliżającymi się kwalifikacjami do Majora w Rio, tak zespół został nagle ściągnięty na ziemię. Pojawiła się bowiem szansa zagrania meczu ostatniej szansy o miejsce w 42. sezonie ESL Challenger League. Złapani na urlopie gracze nie mogli jej od tak pominąć.

Ungentium zagra w ESL Challenger League

Wydawało się, że Ungentium nie ma szans na awans do ESL Challenger League. 17 lipca zespół przegrał pozornie decydujące spotkanie w barażach z Bad News Eagles. Zawodnicy udali się na krótkie wakacje z nienajlepszymi humorami, wiedząc, że po przerwie zagrają jedynie w ESEA Advanced.

Jednak mecz trwa, dopóki piłka w grze. A może raczej dopóki slot w ESL Challenger League jest w zasięgu. Tego bowiem oddało MAD Lions, które to nie ma na obecny moment żadnego składu i nie będzie brało udziału w rywalizacji. Pojawiła się więc szansa na zgarnięcie biletu dla jednej nadprogramowej drużyny z baraży. Za deskę ostatniego ratunku złapało właśnie FurryFurry Ungentium i ukraińskie EC Kijów.

Obrót spraw był do tego stopnia zaskakujący, że prowadzący Ungentium, Patryk "Sidney" Korab, musiał przerwać na moment swój urlop, by dołączyć do zespołu. Wypoczywającego poza domem, nad morzem zawodnika uratował Kinguin Lounge w Gdańsku, gdzie mógł skorzystać z normalnego stanowiska.

Poświęcenie nie poszło jednak na marne. Po trudnym i zażartym meczu Ungentium wygrało z EC Kijów 2:1. Co ciekawe statystycznie "Sidney" wypadł najlepiej z całego zespołu, notując liczby na poziomie 51-41. Tym samym w 42. sezonie ESL Challenger League zobaczymy aż trzy polskie zespoły. Będzie to x-kom AGO, Adwokacik oraz właśnie FurryFurry Ungentium. Na temat zaskakująco korzystnego obrotu spraw wypowiedział się dla Sport.pl CEO Ungentium, Patryk "vati" Matuszak.

Cała liga Advanced była szalona, poczynając od play-offów, w których dzielnie walczyliśmy w dolnej drabince, gdzie w ostatnim momencie powinęła nam się noga. Dostaliśmy prezent w postaci meczu ostatniej szansy na EC Kijów w równie szalonym momencie - środek przerwy wakacyjnej, kiedy wszyscy odpoczywali. Chłopacy się zorganizowali, "Sidney" prosto z plaży wskoczył do pociągu i mimo, że grał na nie swoim sprzęcie, stanął na wysokości zadania i wraz z całym zespołem ugrali mecz.

Wielokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy ugrać mecz na mocne drużyny, więc sądzę, że nasza przygoda w ECL to nie będzie walka o utrzymanie się, a o coś więcej.

42. sezon ESL Challenger League wystartuje 14 sierpnia. W zmaganiach o nagrody z puli 50 tysięcy dolarów i jedno miejsce w ESL Pro League Conference wystartuje 16 zespołów.

