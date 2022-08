Nowości w trybie kariery FIFA 23. EA odkrywa kolejne karty

Nowe mechaniki zarówno w karierze pojedynczym zawodnikiem jak i tej menedżera. EA Sports nie pozostało głuche na prośby fanów i urozmaici systemy rozgrywki dla jednego gracza. Wstępne wrażenia graczy są podzielone, lecz pokaźna ich część wierzy, że kanadyjscy twórcy poważnie podejdą do tematu i zadbają o finalny wygląd produktu.

Kariera zawodnika w FIFA 23

Na temat monotonności i powtarzalności kariery zawodnika w serii FIFA pisaliśmy w jednym z niedawnych tekstów. Choć EA czysto teoretycznie starało się dbać z roku na rok o poszczególne aspekty, dając graczowi szersze pole do manewru w kwestii rozwoju swojego piłkarza, tak wszystko kręciło się w zasadzie wokół tego samego schematu. Prędko szło się tym znudzić.

Najważniejszą nowością w trybie kariery zawodnika będą osobowości. Gracz będzie mógł rozwijać się w kierunku jej trzech różnych typów: Niezależnego, Wirtuoza oraz Bicia Serca. O ich przydziale będą decydowały wybory boiskowe jak i te poza spotkaniami np. w trakcie wywiadów. Na podstawie określonego przydziału osobowości grywalny piłkarz będzie otrzymywał specjalne bonusy do statystyk.

Cały tryb zostanie oprawiony nieco odświeżonym menu, chociaż ten fakt akurat niespecjalnie imponuje społeczności - zwłaszcza że wszystko wygląda bardzo podobnie do estetyki znanej z FIFY 22. Dużo ciekawiej wyglądają za to specjalne scenki i wydarzenia pozaboiskowe. Pojawi się dużo więcej klimatycznych wydarzeń, które mają tylko jeszcze bardziej polepszyć odbiór doświadczeń z samej rozgrywki.

Kariera menedżera w FIFA 23

W trybie kariery menedżera też pojawi się kilka poprawek. Przede wszystkim tyczą się one systemu negocjacji i transferów wewnątrz rozgrywki. Dokonano przez gracza transakcja będą oceniane przez specjalny wyznacznik, z czego ten będzie mógł wyciągać wnioski i uczyć na błędach. Przepłacone bądź nietrafione w oczach algorytmu transfery otrzymają niższe noty.

Inaczej ma wyglądać również system prowadzenia zespołów przez AI. Sztuczna inteligencja z dużo większym rozmysłem będzie dobierać sobie nowych zawodników pod transfery. W trakcie samych spotkań rywal również ma podejmować decyzje w realnym odniesieniu do przebiegu spotkania. Mądrzejszy przeciwnik to ciekawsze wyzwanie dla gracza, a co za tym idzie polepszenie doznań z rozgrywki.

Inna zmiana to umożliwienie graczowi zagrania prawdziwym trenerem w trybie w taki sam sposób, jak ma się się to w trybie kariery pojedynczego zawodnika. Co za tym idzie użytkownicy FIFY 23 będą mogli "zostać" Pepem Guardiolą czy Carlo Ancelottim, przejmując przy tym kontrolę nad ich poczynaniami. Pojawi się szansa przerzucenia ich do innych zespołów, uwzględniając przy tym nawet kluby stworzone przez samego gracza od podstaw.

Ostatnia z dużych korekt dotyczy systemu symulacji spotkań. Tym razem gracz będzie miał szczątkowy podgląd na wydarzenia, które przesymulowano w okresie kilku sekund. Po każdym z meczów do jego dyspozycji trafią specjalne skróty spotkań i ich najlepszych momentów.

FIFA 23 będzie miała swoją premierę 30 września.

