Polacy grają w MŚ w FIFA 22. Wyjdą z grupy?

W środę, 27 lipca, w Kopenhadze rozpoczynają się mistrzostwa świata w grze FIFA 22, w których uczestniczy reprezentacja Polski prowadzona przez Polski Związek Piłki Nożnej. Kadra w składzie Damian „Damie" Augustyniak, Kacper „Furman" Furmanek oraz Bartosz „Bejott" Jakubowski zagra w grupie D z Marokiem, Włochami, Indiami, Holandią i Meksykiem. Transmisja z turnieju rozpoczyna się dziś o 18:00 na kanale Facebook Łączy nas piłka oraz TVP Sport Online.

W dniach 27-30 lipca najlepsi polscy gracze w grze FIFA 22 wezmą udział w Mistrzostwach Świata FIFAe Nations Cup organizowanych przez międzynarodową federacji piłki nożnej (FIFA). Po długim sezonie i trzech etapach europejskich kwalifikacji kadra prowadzona przez Polski Związek Piłki Nożnej wraz 23 innymi reprezentacjami z całego świata powalczy o tytuł mistrza świata oraz udział w puli 400 000 dolarów. Reprezentacja Polski losowana z drugiego koszyka znalazła się w grupie D, gdzie zagra mecz i rewanż z każdym z przeciwników, a nasi rywale to Holandia, Włochy, Meksyk, Maroko i Indie.

Harmonogram rozgrywek:

Środa 27.07 – 5 mecze BO1 z każdym rywalem

18:05 Polska VS Maroko,

18:30 Polska VS Włochy,

18:55 Polska VS Indie,

19:40 Polska VS Holandia,

20:05 Polska VS Meksyk,

Czwartek 28.07 – 5 meczów rewanżowych BO1 z każdym rywalem (te same godziny)

Piątek 29.07 – faza pucharowa (1/8 i ćwierćfinały) w formacie BO2

Sobota 30.07 – półfinały i finał MŚ.

Pojedynki w fazie grupowej będą rozbite na dwa dni (27-28 lipca), podczas których rozegramy w sumie 10 meczów w FIFA 22 w trybie 2vs2, a każdy z nich będzie oddzielnie punktowany (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt. za porażkę). Najlepsze 4 drużyny z każdej grupy uzyskają awans z grupy i zostaną rozstawione w drabince pucharowej z rywalami z pozostałych 3 grup zgodnie z zajętym miejscem (#1 vs #4, #2 vs #3, #3 vs #2, #4 vs #1).

Wszystkie mecze Polaków obejrzycie z profesjonalnym komentarzem dziennikarzy TVP Sport - Krzysztofem „Mr.Cogito" Lenarczykiem oraz Korneliuszem "N3jxiom" Rzeźwickim, a transmisja będzie dostępna na kanałach TVP Sport Online jak i kanale Facebook Łączy nas piłka.

