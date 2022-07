Dwa zwycięstwa ekipy Polaka. G2 Esports wraca na właściwe tory

Europejskie G2 Esports zdecydowanie przyzwyczaiło fanów do gry o najwyższe wyniki. W ostatnich tygodniach zespół notował jednak widoczny spadek formy. Ten został zdecydowanie przerwany. Łupem ekipy Marcina "Jankosa" Jankowskiego padły Astralis oraz Rogue.

W Europie znów brak samodzielnego lidera

Letnie rozgrywki League of Legends European Championship 2022 zdecydowanie charakteryzują się ogromną zaciętością. Ilość drużyn zdolnych rywalizować o fotel lidera jest nieproporcjonalnie wielka względem poprzednich lat. Pokazuje to także aktualna sytuacja w tabeli wyników, gdzie po raz kolejny nie można wyłonić drużyny będącej samodzielnie na 1. miejscu.

Fotel lidera tym razem dzielony jest przez Rogue oraz MAD Lions. Jest to efekt wydarzeń z 5. tygodnia rozgrywek, gdzie na zrównanie wpłynęły dwa czynniki. Rogue, odnotowując jedną porażkę, utraciło dystans pomiędzy resztą stawki. W tym samym czasie MAD Lions odnotowali dwa zwycięstwa. Najpierw ich łupem padło walczące w środku tabeli Team Vitality. Następnie znajdujące się u dołu tabeli SK Gaming.

Sukces MAD Lions zdecydowanie cieszy. Okienko transferowe po zakończeniu Worldsów 2021 pozbawiło drużynę dwóch kluczowych zawodników - Humanoida oraz Carzzy’ego. Zespół sięgnął wówczas po młode talenty. Wiosenny split, a co za tym idzie, brak awansu do play-offów szybko zweryfikował ich umiejętności. Po zaledwie kilku miesiącach Reeker, młody talent z europejskich lig regionalnych został zastąpiony przez Nisqy’ego, weterana sceny. Efekt zmian w wyjściowej piątce i ciągle postępujące zgranie zespołu widać gołym okiem.

G2 Esports znów wygrywa

Zwycięstwa MAD Lions to nie jedyne sukcesy, które mogliśmy obserwować podczas minionej kolejki LEC. Po serii porażek ciągnącej się od 3. tygodnia rozgrywek, na właściwe tory powróciło G2 Esports. Ekipa Marcina "Jankosa" Jankowskiego znalazła się wówcza w niewygodnym położeniu. Zespół wypadł bowiem poza najlepszą szóstkę tabeli wyników, a to właśnie ten zakres drużyn jest premiowany awansem.

Nie wejście do play-offów byłoby sporym zaskoczeniem. Zespół ciągle przyzwyczaja fanów do walki o najwyższe lokaty, a wiosenny split zakończyli zwycięstwem LEC i dotarciem do półfinałów Mid-Season Invitational. G2 Esports przebudziło się jednak we właściwym momencie. Najpierw pokonali Astralis, które przed rozpoczęciem 5. kolejki dzieliło z nimi siódme miejsce w tabeli wyników. Zwycięstwo nie było jednak gładkie, a dodatkowo przypieczętowane w jeden z najbardziej emocjonujących sposobów - poprzez backdoor.

Jak się okazuje, wygrana na Astralis nie była jedyną w piątym tygodniu LEC. G2 Esports już kolejnego dnia zmierzyło się z najmocniejszym w tamtym czasie ekipą regionu, Rogue. Spotkanie przebiegło w niezwykle spokojny sposób, wszak pierwsza krew została przelana dopiero w trzynastej minucie spotkania. Potyczka pokazała doskonałą kontrolę mapy od G2 Esports, które na przestrzeni blisko trzech kwadransów zabezpieczyło niemal wszystkie cele mapy, wykańczając rywala z wykorzystaniem wzmocnień Barona Nashora i Elder Drake’a.

Podwójne zwycięstwo pozwoliło G2 Esports powrócić na 4. miejsce tabeli wyników, tym samym zwiększając swoje szanse na awans do play-offów. Dodatkowo pokonanie Rogue przyczyniło się do utraty posiadanego przez drużynę tytułu samodzielnego lidera tabeli. Kolejne spotkania w ramach LEC odbędą się już w najbliższy piątek, 29 lipca.

