Co nowego w FIFA 23? Jest oficjalny zwiastun

Electronic Arts Inc. zaprezentował o dziś grę EA SPORTS FIFA 23 oraz kolejną ewolucję technologii HyperMotion2, wyznaczając nowy standard realistycznej i immersyjnej rozgrywki na wirtualnym boisku. W FIFA 23 po raz pierwszy pojawią się klubowe drużyny kobiece, a także już w momencie premiery, Barclays Women’s Super League i Division 1 Arkema, co umocni jej pozycję jako najbardziej autentycznej gry piłkarskiej na świecie. Gracze będą mogli doświadczyć najwyższej klasy rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn i kobiet w FIFA 23, dzięki Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze (FIFA World Cup Qatar 2022) oraz Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej Kobiet w Australii i Nowej Zelandii 2023, które będą dostępne po premierze, bez dodatkowych opłat. Funkcje cross-play pozwolą połączyć i zaangażować fanów piłki nożnej jak nigdy wcześniej i znajda się w wielu trybach online w FIFA 23.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

FIFA 23 niebawem dostępna

Udoskonalenie technologii HyperMotion2 i fizyki rozgrywek w grze FIFA 23 pozwoliło wprowadzić szereg nowych funkcji, które sprawiają, że gra jest bardziej wciągająca niż kiedykolwiek. Ruch drużyny i zawodników po boisku jest bardziej responsywny, przemyślany i autentyczny, niezależnie od tego, czy walczysz z obrońcą, czy też wyłapujesz piłkę z powietrza, jako bramkarz. Gracze mogą również oczekiwać nowego inteligentnego systemu dryblingu, bardziej naturalnego i płynnego przejścia do strzelania, zupełnie nowej mechaniki przyspieszenia, zwiększonej świadomości gracza i wielu innych rzeczy.

Wraz z debiutem kobiecych drużyn klubowych w grze FIFA 23 pojawiły się zupełnie nowe animacje wzorowane na ruchach prawdziwych zawodniczek. "Przesunęliśmy granice realizmu w EA SPORTS FIFA 23 dzięki Hyper Motion2, wykorzystując najnowocześniejszą technologię do uchwycenia profesjonalnych drużyn męskich i żeńskich w meczach o pełnej intensywności, która przekłada miliony danych na nowe animacje w czasie rzeczywistym" -powiedział Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "Rezultatem jest najbardziej naturalny i realistyczny ruch w grach piłkarskich, a to w połączeniu z włączeniem do gry Mistrzostw Świata mężczyzn i kobiet, klubowej piłki nożnej kobiet oraz funkcji cross-play, zapewni graczom i fanom piłki nożnej na całym świecie wciągającą rozgrywkę na długie lata."

Najbardziej realistyczna gra świata, FIFA 23 zawiera teraz klubowe drużyny kobiece z Barclays Women's Super League i Division 1 Arkema, które dołączają do grona największych gwiazd i drużyn, w tym 19 000+ zawodników w 700+ drużynach na ponad 100 stadionach i w ponad 30 ligach. FIFA 23 to jedyna gra, w której możesz zagrać w tej samej grze w kultowe rozgrywki UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesligę i LaLiga Santander.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

"Jestem zachwycony, że Barclays Women's Super League będzie jedną z pierwszych kobiecych rozgrywek klubowych, która pojawi się w grze EA SPORTS FIFA 23. Ta seria historycznie ma jedną z największych i najbardziej zaangażowanych społeczności graczy na świecie", powiedział Navin Singh, Commercial Director FA. "Dodatkowa widoczność, jaką globalna marka, taka jak EA SPORTS, zapewni naszej lidze, drużynom i zawodnikom, jest nie do przecenienia. To bardzo wspiera nasze ambicje, aby przyspieszyć rozwój rozgrywek kobiecych w Anglii i podkreśla nasze zaangażowanie w otwarcie Barclays Women's Super League oraz uczynienie jej jeszcze bardziej dostępną, dla nowej publiczności na całym świecie."

FaZe i NAVI zdominowały rozgrywki. Tak wyglądała pierwsza połowa roku

"Partnerstwo między D1 Arkema i EA SPORTS to doskonała wiadomość dla ligi, klubów, zawodniczek, ale także dla fanów, którzy od tego roku będą mogli odkrywać swoje ulubione zawodniczki i uczestniczyć w ekskluzywnych aktywacjach" - powiedział Francois Vasseur, Marketing Director Francuskiej Federacji Piłkarskiej. "Stanowi to ogromny krok dla D1 Arkema jako wiodącej ligi o ogólnoświatowej popularności".

EA SPORTS FIFA 23 zawiera wiele udoskonaleń i innowacji w trybie kariery, Pro Clubs, VOLTA FOOTBALL, FIFA 23 Ultimate Team i innych. Nowy system treningowy umożliwi nowym i mniej doświadczonym graczom łatwe opanowanie podstaw rozgrywki i doskonalenie umiejętności przed rozpoczęciem meczu. Po raz pierwszy fani będą mieli również możliwość rozegrania w tej samej grze zarówno męskich, jak i kobiecych mistrzostw świata FIFA. Będą to FIFA World Cup Qatar 2022™ oraz FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023, a więcej szczegółów zostanie podanych już wkrótce.

Członkowie EA Play mogą wyciągnąć z FIFA 23 jeszcze więcej, dzięki miesięcznym nagrodom dostępnym w grze. Po więcej informacji dotyczących EA Play, odwiedź https://www.ea.com/ea-play.Gra FIFA 23 tworzona jest przez EA Vancouver i EA Romania,będzie dostępna na całym świecie na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 i Xbox One od 30 września. Wczesny dostęp dla FIFA 23 w edycji Ultimate rozpocznie się 27 września 2022 roku.

Oficjalny zwiastun gry, dostępny jest na YouTube.

Zamówienia przedpremierowe FIFA 23 są już dostępne, a sama gra ukaże się na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 oraz Xbox One, już 30 września 2022 roku. Early access do edycji Ultimate rozpocznie się nieco wcześniej, bo 27 września. Materiały prasowe dostępne są do pobrania tutaj.

Polak w esportowej F1. Dołączył do Alfa Romeo