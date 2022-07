Polak w esportowej F1. Dołączył do Alfa Romeo

Formuła 1 to już nie tylko standardowe przejazdy na doskonale znanych torach. Od niedawna to także wirtualny odpowiednik rywalizacji, w których udział biorą najlepsi zawodnicy simracing z całego świata. W kadrze Sauber Esports należącego do zespołu Alfy Romeo znalazł się Polak, Tomasz Poradzisz.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Sukces młodego kierowcy

Esportowy zespół Alfa Romeo zbroi się przed nadchodzącymi rozgrywkami F1 Esports Pro Series. Należąca do nich organizacja esportowa, Sauber Esports, zaprezentowała trzech nowych kierowców. To połączenie doświadczenia w postaci zawodników z zagranicy oraz młodego Polaka, który w rozgrywkach weźmie udział po raz pierwszy.

Tomasz Poradzisz, bo to właśnie o nim mowa, ma zaledwie 17 lat. Pomimo swojego wieku zanotował na koncie wiele osiągnięć, które udowadniają jego umiejętności. Trzykrotnie sięgnął po tytuł mistrza Polish F1 Series, a także okazał się najlepszy w rozgrywkach F1 Esports Challengers.

Znamy okładki FIFA 23. Ostatni raz z tą nazwą

Alfa Romeo z cennym wzmocnieniem

Ubiegłoroczne rozgrywki z całą pewnością nie były dla zespołu Alfy Romeo łatwe. Pod dwunastu wyścigach drużyna zanotowała jedynie 12 punktów, co pozwoliło na zajęcie dopiero 9. miejsca w klasyfikacji generalnej.

Nadchodzące zmagania zapowiadają się jednak optymistycznie. Oprócz pozyskania Poradzisza, który będzie najmłodszym kierowcą w sezonie, w Alfie będziemy mogli oglądać także Nicolasa Longueta oraz Daniego Bereznaya. To znacznie bardziej doświadczeni kierowcy, którzy w ubiegłych latach udowodnili swoją wartość na torze.

Niechlubna seria porażek esportowców. Ich na pewno nie zobaczymy na MŚ