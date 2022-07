Heroic w elitarnym gronie. Podpisali ważną umowę

16. sezon ESL Pro League wystartuje na krótko po zakończeniu przerwy wakacyjnej. Główną część uczestników będą stanowiły zespoły członkowskie Louvre Agreement. Właśnie do tego grono dołączyło Heroic, które dzięki temu automatycznie zostanie zakwalifikowane do całej stawki. Wiążą się z tym również inne przywileje.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Louvre Agreement się powiększa

Każda organizacja, która chce dołączyć do porozumienia Louvre, musi uiścić stosowną opłatę. Z tego względu w członkowskie grono wchodzą tylko największe marki - te, które stać na wydatek i wiedzą, że inwestycja jest tego dla nich warta. Właśnie dołączyło do nich duńskie Heroic, które po wielomiesięcznych negocjacjach wreszcie dogadało się z ESL.

Członkowie Louvre Agreement mają zagwarantowany udział w turniejach cyklu ESL Tour. Nie muszą kłopotać się ryzykownymi i czasochłonnymi kwalifikacjami. Tam mogłaby im się zresztą przydarzyć wpadka, a w konsekwencji brak awansu do rywalizacji.

ESL tworzy w ten sposób regularny ekosystem, zbudowany wokół klasowych ekip. To właśnie dzięki temu w ich rozgrywkach zawsze biorą udział najlepsze drużyny, co gwarantuje najwyższy poziom emocji. To zadowala fanów CS:GO. I choć częściowo dyskryminuje to nieco mniejsze organizacje, tak jest to droga do stałego rozwoju esportowej sceny.

W polskim esporcie dawno nie było tak źle? Gracze i trenerzy zabrali głos

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

16. sezon ESL Pro League wystartuje 31 sierpnia. Wezmą w nim udział 24 drużyny, z czego aż 15 będą stanowili sygnatariusze Louvre Agreement. Są nimi:

Heroic

Astralis

Liquid

Evil Geniuses

FURIA

Vitality

G2 Esports

FaZe Clan

Natus Vincere

BIG

Complexity

fnatic

Ninjas in Pyjamas

MOUZ

ENCE

FaZe i NAVI zdominowały rozgrywki. Tak wyglądała pierwsza połowa roku