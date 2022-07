Znamy okładki FIFA 23. Ostatni raz z tą nazwą

Dziś Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) zaprezentowało supergwiazdy – Kyliana Mbappé oraz Sam Kerr, jako bohaterów okładki najbardziej rozbudowanego tytułu serii FIFA dotychczas – EA SPORTS™ FIFA 23. Mbappé i Kerr pojawią się wspólnie na ogólnoświatowej okładce edycji Ultimate, która będzie pierwszą w historii globalną okładka z zawodniczą kobiecą. Dodatkowo, Mbappé pojawi się na standardowej okładce gry, a Sam Kerr na standardowej wersji w Australii i Nowej Zelandii oraz na wyłączność na Amazonie.

Kylian Mbappe i Samantha Kerr twarzami FIFY 23

„Oboje Kylian i Sam są jednymi z największych talentów swojego pokolenia, a umieszczenie ich na finałowej okładce z serii FIFA, to monumentalny moment nie tylko dla serii, ale także dla całego EA SPORTS." - powiedział David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. „FIFA 23 to nasz najbardziej innowacyjny i dopakowany funkcjami tytuł w historii i jesteśmy podekscytowani, że dwójka spośród najlepszych piłkarzy podzieli się swoją miłością do gry z fanami na całym świecie."

Zawodniczka Chelsea, Sam Kerr jest jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek tego sportu, a FIFA 23 będzie jej pierwszą okładką z serii. Jako kapitan kobiecej reprezentacji Australii i jedyna zawodniczka, która zdobyła Złotego Buta w trzech różnych ligach, na trzech różnych kontynentach, Sam jest niezaprzeczalnie jedną z najznakomitszych piłkarek na świecie.

„To zaszczyt i spełnienie marzeń, by pojawić się na okładce FIFA 23." - powiedziała Sam Kerr. „Niesamowicie było pracować z Kylianem i całym zespołem EA SPORTS i nie mogę się doczekać kiedy fani dostaną w swoje ręce egzemplarz gry".

Napastnik Paris Saint-Germain i globalna ikona futbolu, Kylian Mbappé, zdobi okładkę już trzeci rok z rzędu, co czyni go jednym z nielicznego grona wybranych, którzy zasłużyli na ten status. Mając zaledwie 23 lata, Mbappé jest jedną z najjaśniejszych gwiazd zarówno na boisku, jak i poza nim, reprezentując to co najlepsze wśród nowej generacji piłkarskich talentów.

„Jestem podekscytowany, że zostałem wybrany, aby po raz 3. znaleźć się na okładce EA SPORTS FIFA, a jeszcze bardziej cieszę się, że mogę dzielić okładkę wyróżniającą kobiecy futbol z tak wspaniałą zawodniczką jak Sam Kerr." - powiedział Kylian Mbappé. „Jako ogromny fan gry, jestem podekscytowany finałową wersją FIF-y i nie mogę doczekać się , aby zobaczyć was wszystkich na płycie boiska".

Seria FIFA jest produkowana przez EA SPORTS przez 30 lat, oferując niezrównaną autentyczność i immersję, umożliwiając graczom wyjście na boisko w największych ligach, z największymi klubami i zawodnikami w świecie piłki nożnej.

Fani mogą nastawić się na zwiastun ujawniający grę FIFA 23 na całym świecie, który ukaże się już 20 lipca o godzinie 18:00 i dowiedzieć się więcej o tej, jak dotąd, najbardziej innowacyjnej i pełnej grze z serii.

Trailer będzie dostępny na YouTube pod tym linkiem.

