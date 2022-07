Zmiany na szczycie esportowego rankingu. Ostatnia aktualizacja przed wakacjami

Zmiana lidera, ale i spore przetasowania w niższych sektorach zestawienia. Światowy ranking HLTV został zaktualizowany po zakończeniu IEM-a Kolonia 2022. Teraz zawodnicy udadzą się na miesięczną przerwę, a kolejne punkty zostaną przyznane dopiero po sierpniowej fazie grupowej BLAST Premier Fall.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

FaZe wraca na szczyt. Movistar Riders w pierwszej dziesiątce

Pojedynek między FaZe Clanem, a Natus Vincere na IEM Kolonii toczył się nie tylko o samo trofeum, lecz również o prowadzenie w samym rankingu. Różnice punktowe były minimalne, dzięki czemu wygrana FaZe pozwoliła amerykańskiej organizacji na odbicie pierwszego miejsca. Wciąż jednak utrzymuje się ono na włosku drobnej przewagi, więc jesienią rywalizacja nadal będzie bardzo gorąca.

Cloud9 zepchnęło ENCE na 4.lokatę, samemu wskakując na najniższe pudło na podium. Nową twarzą w pierwszej piątce jest Astralis, które to zapewniło sobie konkretny awans świetnym występem w Kolonii. To samo można powiedzieć o Movistar Riders - hiszpańska ekipa po raz pierwszy w historii załapała się do czołowej dziesiątki rankingu. Ich esportowy sen trwa nadal. Oby tylko rozpoczynająca się przerwa nie wybiła ich z rytmu, bo co jak co, ale Riders byli w niesamowitym gazie.

Alarm w G2 Esports. Mogą nie awansować do play-offów

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Pierwszą dziesiątkę rankingu zamyka teraz MOUZ. Spore spadki zaliczyły FURIA, Heroic, Spirit czy BIG. Z dolnych sektorów zestawienia powoli w górę czołowej trzydziestki pnie się Liquid, Heet i chińskie Rare Atom, które staje się pretendentem wartym obserwowania.

W kwestii polskich drużyn niewiele się zmieniło. Co logiczne, z rankingu zniknęła na dobre Wisła All in! Games Kraków. Bez rozstawienia zostało też x-kom AGO, które to szykuje się do przebudowy. Najlepszą drużyną grającą pod biało-czerwoną flagę pozostaje MOUZ NXT, zajmujące 41. miejsce. 55. lokata przypadła Illuminar Gaming, a nieco niżej (61.) jest Ungentium.

Pełny ranking HLTV dostępny jest tutaj.

Znamy wygląd okładki FIFA 23. Pierwsza taka w historii