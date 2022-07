Znamy wygląd okładki FIFA 23. Pierwsza taka w historii

I wszystko jasne. Ponownie twarzą FIFY zostanie Kylian Mbappe, tak samo jak miało to miejsce w przypadku odsłony z numerem "22". Francuz nie będzie jednak osamotniony. Obok niego pojawi się bowiem australijska piłkarka Chelsea - Samantha Kerr.

Mbappe i Kerr na okładce FIFA 23

Spekulacje odnośnie obsady okładki trwały od kilku ostatnich dni. Obecność na niej Kyliana Mbappe była sprawą niemal zupełnie przesądzoną. Po raz trzeci z rzędu Francuz zostanie twarzą gry ze stajni EA Sports. Ewidentnie kanadyjscy twórcy coraz bardziej się z nim lubią. Na okładce edycji Ultimate dołączy do niego dość nieoczywista persona ze świata piłki nożnej.

Będzie nią Samantha Kerr. Jest ona obecnie zawodniczką londyńskiej Chelsea. W minionych latach grała w rodzimej lidze australijskiej, a także w Stanach Zjednoczonych. Dla reprezentacji Australii rozegrała już 110 spotkań, strzelając w nich 59 goli. To jedno z wiodących nazwisk w świecie kobiecej piłki. Australijka w przeszłości współpracowała już z takimi markami jak Nike, Powerade czy Coca-Cola. Do tej listy dołącza EA Sports ze swoją FIFĄ 23.

Kerr kilkukrotnie nominowano do Złotej Piłki kobiet i nagrody dla The Best FIFA Women's Player. Mimo wszystko żadnej z tych statuetek jeszcze nie wygrała, co pośrednio łączy ją z Kylianem Mbappe, również regularnie uwzględnianym w tych zestawieniach. Po raz pierwszy w historii kobieta pojawi się na okładce FIFY.

