Pokemony nadal przyciągają fanów. Sześć lat po premierze

Czyim młodzieńczym marzeniem nie było zostanie trenerem Pokemon, zupełnie jak główny bohater bajki o tym samym tytule, Ash Ketchum? Realizację dziecięcych pragnień umożliwiła gra Pokemon GO, która pomimo wielu lat od premiery wciąż przyciąga wielu aktywnych graczy.

Gra, której każdy potrzebował

Trzeba przyznać, że Pokemony miały udział w wychowaniu znacznej części pokolenia, których aktualnie możemy uznać za młodych dorosłych. Kieszonkowe stworki otaczały nas z każdej strony: ekranów telewizorów, kolekcjonerskich kart sprzedawanych w sklepach z zabawkami oraz gier na konsole Nintendo.

Nic zatem dziwnego, że gra, która umożliwiała spełnienie chociaż namiastki dziecięcych marzeń o zostaniu trenerem Pokemon, zyskała na popularności. W przeciągu pierwszych miesięcy produkcja Niantic była pobierana tak często, że zajmowała najwyższe miejsce w rankingu popularności sklepów z aplikacjami.

Popularność lata od premiery

W ostatnich latach Pokemon GO nie miało się najlepiej. Wszak jak może rozwijać się gra, która polega na wychodzeniu z domu, gdy jest to odradzane z uwagi na pandemię koronawirusa. Jak się jednak okazuje, produkcja przetrwała próbę czasu znakomicie, co udowadniają ostatnie dni.

W dniach od 1 do 3 lipca Berlin stał się gospodarzem wydarzenia Pokemon GO Fest. W naturalistycznym parku Britzer Garten zgromadziły się dziesiątki tysięcy aktywnych graczy, którzy wspólnie korzystali z przygotowanych przez twórców gry atrakcji. Zgodnie z podsumowaniem w tym czasie złapano ponad 14 milionów Pokemonow, zaś trenerzy przeszli łącznie 303 tysiące kilometrów.

Wydarzenie Pokemon GO Fest odbędzie się na trzech różnych kontynentach, zaś Berlin miał charakter inauguracyjny. Kolejne przystanki imprezy odwiedzą Seattle oraz Sapporo.

