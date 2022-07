Koniec esportowej Wisły Kraków. Co udało jej się osiągnąć?

Wisła All in! Games Kraków była aktywna na scenie CS:GO przez niemal trzy lata. Notowała swoje wzloty i upadki, stale jednak utrzymując się wśród czołówki polskich organizacji. Finalnie jej byt można podsumować krótkim stwierdzeniem, które pasuje zresztą do całej polskiej sceny: czyny nie nadążyły za ambicjami. Mimo wszystko organizacja zostawiła po sobie ślad, którego nie da się wymazać i chociaż różnie bywało, tak pewne momenty z żywota Wisły zapadły w pamięć kibicom.

Niespełnione ambicje Wisły Kraków

Wisła Kraków pojawiła się w branży CS:GO w październiku 2019 roku. Drużyna od razu udowodniła wysokie aspiracje, wchodząc na scenę z rozpoznawalnymi nazwiskami. Na przestrzeni kolejnych lat przez szeregi "Białej Gwiazdy" przewinęło się przynajmniej kilku czołowych polskich zawodników. Od początku do końca wierny jej był Grzegorz "SZPERO" Dziamałek. Niemal to samo można powiedzieć o Grzegorzu "jedqrze" Jędrasie, chociaż ten zaliczył krótki epizod poza organizacją, przechodząc do Illuminar na czas marca i kwietnia w 2020 roku.

Wisła praktycznie cały czas od momentu debiutu utrzymywała się wśród najlepszych polskich drużyn, niejednokrotnie wiodąc prym w rankingu regionalnym. Szło im naprawdę dobrze w Polskiej Lidze Esportowej i ESL Mistrzostwach Polski. Znacznie ciężej Wiśle było przebić się na arenie międzynarodowej. Po wybuchu pandemii "Biała Gwiazda" miała okazję uczestniczyć w wielu różnych turniejach w "domowych" warunkach.

Najbardziej udanym było Nine to Five 5, które Wisła wygrała, pokonując w finale MAD Lions. Najsmutniejsze jest jednak to, że finalnie pozostało to jedynym konkretnym sukcesem zespołu na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o zmagania na polskiej scenie będzie to tytuł jesiennego Mistrza Polski z 2021 roku.

Dwa razy Wiślacy próbowali też swoich sił w bezpośrednim załapaniu się na IEM-a Katowice. To w ich kibice upatrywali szansy na przełamanie klątwy, która ciążyła na zespołach gospodarza. Polskiej drużyny w Spodku brakowało od 2018 roku, kiedy to pojawiło się tam po raz ostatni Virtus.pro. Niestety Wisła nie zdołała zdobyć miejsca w rywalizacji, dwukrotnie trafiając na trudną i wymagającą drabinkę. Nadzieje fanów szybko ścierały się z rzeczywistością, a brutalna prawda okazywała jeszcze bardziej bolesną.

Wierni fani i społeczność wokół zespołu

Jednak czego jak czego, ale społeczności fanów Wiśle mogła pozazdrościć niejedna ekipa. "Biała Gwiazda" cieszyła się bardzo dużą popularnością i uznaniem wśród polskich fanów CS:GO. Ciepło wspierano ją przy wspomnianych kampaniach przed IEM-em Katowice oraz w innych rywalizacjach. Kontakt z fanami był naprawdę znakomity - organizowano różnego rodzaju inicjatywy, a także zapewniano bezpośredni kontakt z wydarzeniami wewnątrz składu.

Dlatego lekką plamą na wizerunku z pewnością pozostanie sam epilog w historii Wisły, kiedy to fani nie do końca wiedzieli, co dalej stanie się z drużyną. O zespole i zapowiadanych odejściach plotkowano już od maja, a konkretne informacje potwierdzono dopiero w czerwcu i lipcu. Z drugiej strony doniesienia okazały się na tyle pesymistyczne, iż być może trzon kibiców nie chciałby kiedykolwiek o nich słyszeć. Zamknięcie całej sekcji to najczarniejszy możliwy scenariusz.

Koniec działalności Wisły All in! Games Kraków to poważny cios dla polskiej sceny esportowej, a przede wszystkim tej CS:GO. "Biała Gwiazda" była istotnym graczem w grze - konkurentem, który zmuszał resztę stawki do adaptacji i ciągłego dążenia do poprawy. To właśnie w Wiśle bardzo długo upatrywano Mesjasza polskiego Counter-Strike'a, który przywróci kraj na zasłużone miejsce w hierarchii światowej. Rzeczywistość zweryfikowała - nie ma ani oczekiwanych sukcesów, ani już nawet samego zespołu.

