Esportowy agent poucza młodych zawodników. "Reputacja jest kluczem!"

Samą ciężką pracą nie można osiągnąć sukcesu. Zwłaszcza w dyscyplinach drużynowych liczą się jeszcze inne płaszczyzny, których nie wypada zaniedbywać. Sukcesu nie osiągniesz w pojedynkę. Kilka prostych, lecz trafnych rad dał młodym graczom Jerome Coupez - założyciel Prodigy Agency, która ma pod swoimi skrzydłami wielu czołowych zawodników esportowej sceny.

Właściwe nastawienie to podstawa

W parze z ogromnym talentem i umiejętnościami potrafi iść również zadziorność i pokaźne ego, czego nie wypada mylić z poczuciem własnej wartości. Młodzi zawodnicy w wielu w przypadkach nie potrafią trzymać nerwów na wodzy. Ich brak zdolności do zdrowej współpracy i komunikacji przekreśla szanse na świetlaną przyszłość. Nikt nie chce grać z osobą toksyczną, która może destrukcyjnie wpłynąć na strukturę całego zespołu. To najistotniejszy element nawet w obliczu nieprzeciętnego talentu.

Niejeden gracz, będący obecnie na szczycie, przyznawał, że dopiero po utemperowaniu własnego charakteru, zdołał wycisnąć z siebie maksimum. Do zawodnika łatwo przykleić łatkę nieprzyjaznego i egoistycznego, za to dużo dłużej trwa proces pozbywania się takiej opinii. O swojej przemianie otwarcie opowiadał Jay "Sinatraa" Won, który dzięki rzetelnej pracy nad swoją osobą zdołał zdominować scenę Overwatcha, a następnie przenieść się z przytupem na Valoranta. Owen "smooya" Butterfield nie gryzł się w język, mówiąc, że jego burzliwa osobowość mocno komplikowała mu karierę na przestrzeni lat, przez co wypadł z kilku obiecujących projektów.

Na kilka zdań reprymendy szarpnął się Jerome Coupez - założyciel Prodigy Agency, w której szeregach jest sporo głośnych nazwisk ze świata esportu, m.in. Polak Miłosz "mhL" Knasiak. Francuz miał okazję współpracować już z niejednym graczem i wie, z czym to wszystko się je. Agent uważa, że charakter to jeden z fundamentów etyki pracy rzetelnego esportowca.

Ważna rada dla młodzików, którzy marzą o zostaniu profesjonalistami. Nie bądź toksycznym! Inaczej będzie się to za tobą ciągnęło przez całą karierę. Niektórzy zawsze będą wypominać ci przeszłość. Reputacja jest kluczem.

Bądź pewny siebie, kiedy tego potrzeba, ale nie zapominaj o byciu życzliwym i miłym, nigdy nie przestając się uczyć. Nie krzywdź innych. Utrata panowania nad sobą podczas meczu może wpłynąć na całą twoją reputację i karierę.

To pozornie banalne stwierdzenie, lecz problem z nieopanowanym charakterem młodszych graczy jest wyjątkowo zauważalny. Niejedna kariera już się przez to posypała - w grze, tak jak w życiu, trzeba być po prostu człowiekiem, pamiętając o empatii.

