Epicki finał IEM Kolonia. Międzynarodowy zespół sięgnął po trofeum

Dwutygodniowa rywalizacja w ramach IEM Kolonii dobiegła końca. Jej zwieńczeniem był 7-godzinny finał między FaZe Clanem, a Natus Vincere. Mecz niewątpliwie zaspokoił oczekiwania każdego fana. Po takim show wszyscy zasłużenie mogą udać się na wakacyjną przerwę. Counter-Strike na najwyższym poziomie wróci na ekrany dopiero w połowie sierpnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Najlepsi z najlepszych na scenie CS:GO

Ten sezon należy do FaZe Clanu i Natus Vincere. Jedni i drudzy zgarnęli już na swoje konto wielkie trofea, a wyścig o miano najlepszej w światowym rankingu był wyjątkowo zacięty. Tuż przed rozpoczęciem przerwy obydwie strony dzieliło dosłownie kilkanaście punktów. O wszystkim miał zadecydować IEM Kolonia, a zarówno FaZe jak i NAVI utrzymały się w grze do samego końca.

W półfinałach faworyci nie zawiedli - Natus Vincere odprawiło Astralis, zaś FaZe Clan nie miał problemu z Movistar Riders. Te zespoły po prostu musiały stworzyć parę finałową w Lanxess Arenie. Ostateczne rozstrzygnięcie rywalizacji w bezpośrednim starciu. Wygrany potwierdziłby, że to obecny czas w CS:GO to jego era, przejmując również przy tym prowadzenie w zestawieniu najlepszych drużyn.

Arena w Kolonii była praktycznie wypełniona po brzegi, a fani podzielili się na dwa narożniki. Obydwie strony otrzymały ogromną dozę wsparcia, co tylko i wyłącznie pozytywnie podgrzewało atmosferę. Mecz rozgrywał się w formacie BO5 - wobec tak zacnego zestawienia kibice czuli, że spotkanie prędko się nie skończy i trzeba nastawiać się na pełne pięć map.

Co stoi za sukcesem League of Legends? Popularność nawet 13 lat po premierze

Finał, który przejdzie do historii CS:GO

Powiedzieć, że starcie spełniło oczekiwania, to jak nie powiedzieć nic. Pięć map, z których żadna nie należała do jednostronnych. Wszystko potrafiło zmieniać się jak w kalejdoskopie, na co dowodem był trzeci w kolejce Ancient. FaZe Clan wrócił z deficytu 4:15, doprowadzając do dogrywki, w której jednak NAVI zdołało odratować całą sytuację. Trudno jest słowami oddać i opisać wszystko, co dokładnie wydarzyło się w kulminacyjnych godzinach IEM-u Kolonia.

Decydujący Nuke do końca trzymał w napięciu. Po pełnych trzydziestu rundach to FaZe wygrał decydującą rundę, nie pozwalając Natus Vincere na doprowadzenie do dogrywki. Czarował Russel "Twistzz" Van Dulken. Regularne trafienia dowoził również Helvijs "broky" Saukants. U NAVI zabrakło stabilniejszej gry od całej piątki oraz konkretniejszych przebłysków Aleksandra "s1mpla" Kostyliewa, który zagrał stabilnie, ale nie wystarczająco dobrze jak na lidera i światową supergwiazdę przystało.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Kilkadziesiąt wyjątkowych akcji, setki spektakularnych eliminacji, indywidualne zagrania, które wprost szokowały - mecz trwał 7 godzin i potrafił zmęczyć intensywnością samego widza, a co dopiero zawodnika. W decydującym momencie na anglojęzycznej transmisji zgromadziło się 500 tysięcy oglądających, a sumując wszystkie kanały najpewniej liczba ta spokojnie przekroczyła milion. Kolonia ponownie nie zawiodła jako istotny punkt na światowej mapie CS:GO.

Zmiany w OG. Polski zawodnik traci miejsce w zespole na rzecz nabytku ze Spirit

To chyba wymarzony koniec pierwszej połowy sezonu. Sam finał w Kolonii zapewne będzie w przyszłości uwzględniany na bardzo wysokich miejscach w zestawieniach najlepszych spotkań w historii CS:GO. Przede wszystkim zapamięta się jednak zwycięzców, a więc FaZe Clan. Amerykańska organizacja przejmie pałeczkę w rankingu, odbierając ją NAVI po bardzo krótkim okresie panowania ukraińskiej marki.

FaZe odnotował również bardzo wyjątkowe osiągnięcie. Organizacja została pierwszą drużyną, która w przeciągu roku wygrała IEM-y w Katowicach i Kolonii, a także turniej rangi Majora. Dobitniej swojej dominacji FaZe Clan nie mógł potwierdzić, chociaż czy można obecny okres nazwać ich erą? Natus Vincere może mieć jeszcze coś w tej kwestii do powiedzenia, wobec czego druga część sezonu zapowiada się jeszcze lepiej.

FaZe Clan 3:2 Natus Vincere

Inferno 16:13

Overpass 13:16

Ancient 16:19

Mirage 16:9

Nuke 16:14

Przenosiny Lewego mogą namieszać. Wielkie transfery zmienią realia FIFA 23