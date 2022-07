AGO ROGUE z awansem. Znamy pierwszych uczestników EU Masters

European Masters to cykliczny turniej, który konkluduje zmagania we wszystkich europejskich ligach regionalnych. Najlepsze formacje z każdej z nich rywalizują między sobą o tytuł najlepszej ekipy Starego Kontynentu w League of Legends poza rozgrywkami najwyższego formatu.

AGO ROGUE pierwszym reprezentantem Ultraligi

Ultraliga, europejskie rozgrywki regionalne dedykowane między innymi Polsce, jako jedna z niewielu ERL-i dysponuje aż czterema zaproszeniami na European Masters. Jedno z nich, z uwagi na zabezpieczenie jednego z dwóch pierwszych miejsc tabeli wyników rozgrywek zasadniczych, trafiło w ręce AGO ROGUE.

Jak niemal co sezon, akademia Rogue nie ma sobie równych w trakcie rozgrywek zasadniczych. Po siódmym tygodniu spotkań zespół posiada czternaście zwycięstw przy braku jakiejkolwiek porażki. Nie powinno to jednak dziwić, wszak drużyna reprezentowana jest przez największe gwiazdy regionu, jak i Europy.

To nie jedyni zakwalifikowani

Sukces AGO ROGUE nie jest jedynym pośród wszystkich lig regionalnych w Europie. Do turnieju zdołała zakwalifikować się formacja LDLC OL, która w podobny sposób dominuje rozgrywki we Francji.

Zespół Eiki i spółki nie jest jednak niepokonany, wszak na ich koncie widnieje jedna porażka. Ich pogromcami okazali się wówczas przedstawiciele Team GO. Bliskie powtórzenia sukcesu LDLC są także inne formacje w lidze francuskiej. Są to GameWard i Vitality.Bee, które korzystają z usług zawodników z Polski.

