Przenosiny Lewego mogą namieszać. Wielkie transfery zmienią realia FIFA 23

Pierwsze miesiące po premierze nowej FIFY to dla wielu graczy najlepszy okres na jej całej przestrzeni. W Ultimate Team brakuje specjalnych wersji poszczególnych kart, a na rynku wcale nie ma tak wielu ofert, przez co użytkownicy są pośrednio zmuszani do eksperymentowania nad swoimi składami. To z kolei pobudza ich kreatywność i zachęca do sprawdzania kolejnych to zawodników. Oto kandydaci, którzy mogą im przypaść do gustu.

Mocne transfery w Premier League, La Lidze i Bundeslidze

Okienko transferowe przyczyniło się do przenosin kilku obiecujących zawodników do bardziej popularnych lig. Klasycznie zapewne to Premier League będzie bazą większości składów w FIFA Ultimate Team. Z tej racji bardzo interesującą opcją na napadzie będzie Erling Haaland. Norweg z pewnością będzie miał mocne statystyki, do czego dojdzie też jego potężna sylwetka i imponujący wzrost. Wszystko przełoży się na wysoką cenę w pierwszych dniach FIFY, ale alternatywą może być w takim wypadku Darwin Nunez. Ciekawe, jak do osoby Urugwajczyka odniesie się EA Sports.

Sporo głośnych nazwisk zawitało również do La Ligi, która tym razem być może przekona pokaźniejsze grono graczy. Raphinha na skrzydle, Tchouameni w parze z Kessiem do pomocy, Rudiger na środek obrony. Wszyscy niewątpliwie otrzymają stabilne statystyki na początku FIFY, nie będąc jednocześnie ponad portfel przeciętnego gracza.

Przetasowania w Bundeslidze uatrakcyjnią również i ligę niemiecką. Sama Borussia Dortmund może być ciekawym trzonem tworzonej ekipy. Zespół z Zagłębia Ruhry dokonał wzmocnień praktycznie w każdym sektorze boiska. Sklejenie duetu Karim Adeyemi - Sebastien Haller będzie prostą kombinacją, która da sobie radę na wczesnym etapie gry. Zwłaszcza, że obydwaj oferują nieco inne walory - Niemiec z pewnością będzie piłkarzem szybkim i zwinnym, podczas gdy Iworyjczyk sprawdzi się w pojedynkach powietrznych oraz siłowych. Parę stoperów mogą stworzyć też inni nowi gracze Borusii - Nicklas Sule i Nico Schlotterbeck. Mocnych kandydatów na początek wystawi również Bayern z Sadio Mane i Ryanem Gravenberchiem na czele.

Francuzi w łasce graczy FIFA 23?

Klasycznie dużą popularnością będą cieszyli się Francuzi, którzy zupełnie zdominowali FIFĘ 22. Łatwo będzie z nich złożyć zespół nawet bez podziału na ligi, choć najłatwiej będzie to robić z Ligue 1 rzecz jasna. Kilku z nich nie będzie kosztowało dużo - Paul Pogba najpewniej straci kilka punktów oceny, gdyż nie spisał się najlepiej w minionym sezonie. (Nie)nowy piłkarz Juventusu będzie interesującym typem w wariantach łączenia Francuzów z piłkarzami z Serie A.

Odnośnie samej ligi włoskiej - w tej znowu będzie raczej dość skromnie. Na razie poza Pogbą jedyną sporą zmianą jest powrót Romelu Lukaku. Graczy FIFY mogą mieć co do niego mieszane uczucia. O ile Belg nie będzie miał sobie równych w pojedynkach fizycznych, tak szybkościowo raczej nikogo na łopatki nie powali. Niemniej jednak podobnie jak Pogba powinien otrzymać niższą ocenę, co wpłynie tym samym na atrakcyjność jego ceny.

Oczywiście wciąż może dojść do kilku transferów, które jeszcze bardziej urozmaiciłyby to zestawienie. Polacy wyczekują na konkrety odnośnie Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo też, co dalej z Julesem Kounde, który może zamienić La Ligę na Premier League. Premiera FIFY 23 będzie miała planowo miejsce 30 września. Jest wiec szansa na konkretne przetasowanie. Im bliższa będzie data wyjścia gry, tym więcej będzie wiadomo - same statystyki, które w odpowiednim czasie EA opublikuje, też dużo powiedzą graczom odnośnie koncepcji na ich pierwsze składy.

