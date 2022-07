Zmiany w OG. Polski zawodnik traci miejsce w zespole na rzecz nabytku ze Spirit

Mateusz "mantuu" Wilczewski pożegna się z OG? Na to wskazują doniesienia, jakie w eter puściły portale 1.pv.fr. i Dexerto. Ich zdaniem Polak wypadł z łask organizacji, która jest obecnie zainteresowana ściągnięciem nowego snajpera. Chodzi o Abdula "degstera" Gasanowa. Rosjanin jest obecnie pod kontraktem w Spirit, lecz OG może być na tyle zmotywowane, aby wykupić go z organizacji.

"mantuu" na wylocie z OG?

Jeden turniej, który być może zaważył o odejściu Mateusza "mantuu" Wilczewskiego z OG. Polaka zabrakło w zespole na BLAST Premier Spring Final w Lizbonie. Zastępczo pojechał za niego Abdul "degster" Gasanow. Rosjanin spisał się na tyle dobrze, że wiarygodne źródła spekulują jego definitywne przenosiny do organizacji. To z kolei wiąże się z odstrzeleniem Wilczewskiego, który z OG jest związany od grudnia 2019 roku.

To nie kwestia tego, że "mantuu" gra słabo, bo indywidualnie Polak radzi sobie w tym sezonie naprawdę nieźle. OG potrzebuje jednak konkretnej zmiany. Skład cały czas notuje rezultaty poniżej oczekiwań. Nie udało się wygrać na Global Esports Tour Dubai, a niedawny Roobet Cup to kompletna porażka w wykonaniu zespołu. Wspomniany BLAST był miłą odmianą, bowiem OG zdołało wejść do czołowej czwórki rywalizacji, pokonując przy tym kilku wiodących konkurentów. W Lizbonie wyjątkowo jednak z OG zagrał właśnie "degster".

Choć Rosjanina wrzucono na głęboką wodę, tak świetnie zaaklimatyzował się w drużynie. Wykazywał się ogromną energią i zapałem, pokazując, że poważnie traktuje otrzymaną szansę. Gasanow poradził sobie bardzo dobrze, niejednokrotnie ratując zespół z tarapatów. W wywiadach dawał znać, iż z pewnością efekty współpracy byłyby jeszcze lepsze, gdyby zaczął pracować regularnie z ekipą. Wygląda na to, że OG chce to sprawdzić.

Zawodnicy drużyny są już na urlopach z racji wakacyjnej przerwy. OG ma jeszcze trochę czasu, aby przemyśleć swoje następne posunięcia. Mimo wszystko wypada spodziewać się potwierdzenia transferu, zwłaszcza wobec zweryfikowanych źródeł podających dalej informacje. Kwota wykupu "degstera" ze Spirit ma rzekomo wynosić około 300 tysięcy dolarów.

[AKTUALIZACJA] "degster" nowym zawodnikiem OG

Przenosiny Abdula "degstera" Gasanowa zostały potwierdzone. Spełniło się ciche życzenie zawodnika, który wielokrotnie wspominał o chęci przenosin do anglojęzycznej ekipy. Samo wejście Rosjanina do składu wiąże się z odsunięciem od gry Mateusza "mantuu" Wilczewskiego.

Miło mi potwierdzić, że od tego dnia jestem w drużynie OG. Po niezapomnianym występie na finale BLAST Premier Spring nie mogłem wybrać innej drużyny (no cóż, sami widzieliście wszystko).

Chcę jeszcze raz podziękować chłopakom za niesamowitą grę, dawno nie doświadczyłem takiej jedności i takiej wiary w siebie. Czuję, że z nimi jestem gotów pokazać pięknego CS-a i dalej rozwijać się jako profesjonalny gracz.

Tak temat skomentował sam "degster". Odświeżony skład organizacji zadebiutuje po przewie wakacyjnej, biorąc udział w fazie grupowej BLAST Premier Fall.

