Kup skórkę i wesprzyj twórcę. Riot Games testuje nową funkcję

Wsparcie ulubionych twórców treści związanych z daną grą poprzez zakup elementu wewnątrz gry? To rozwiązanie, które w Fortnite zostało wprowadzone już wiele miesięcy temu. Teraz na jego testy decydują się twórcy League of Legends, czyli firma Riot Games.

Powiązanie produktu

Już od środy, 13 lipca, rozpoczęto testy nowej funkcjonalności, powiązania produktu. Polega to na wygenerowaniu linku do internetowego sklepu League of Legends, który po kliknięciu umożliwi zakup wskazanej skórki widzom danego twórcy treści, streamera lub YouTubera. Część z zysku będzie trafiać bezpośrednio do partnera, który udostępni link.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje chociażby w Fortnite. Tam, przed dokonaniem zakupu, gracz może wpisać tzw. kod twórcy, który jest przypisany do konta danego twórcy treści. W czasie największej popularności gry od Epic, transakcje potrafiły generować zyski liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.

Póki co tylko testy

Funkcja z całą pewnością stanie się dostępna na całym świecie, jednak podczas fazy testów limitowana jest wyłącznie w kilku rejonach. Riot Games póki co postawiło na Amerykę Północną, Brazylię, Niemcy oraz Włochy. W testy zaangażowani będą wybrani twórcy oraz organizacje esportowe.

Co ciekawe, testy będa także limitowane do jednej serii skórek - Czarodziejek Gwiazd. Premiera nowych skinów z tego cyklu będzie miała miejsce już wkrótce. W tym momencie są one dostępne między innymi dla Jinx, Lulu czy Ahri.

