Genialne akcje polskich esportowców. Przeszli do historii

Na oczach dziesiątek tysięcy fanów i w największych arenach esportowej sceny. Kiedyś Polakom wiodło się znacznie lepiej w CS:GO, zwłaszcza za sprawą Virtus.pro. Akcje i pamiętne nagrania zebrały na serwisie YouTube setki tysięcy wyświetleń. Pora przypomnieć najlepsze z nich, które stały się wizytówką kilku polskich zawodników.

"Snax" każdego potrafił przechytrzyć

Zdecydowanie do najbardziej widowiskowych graczy należał Janusz "Snax" Pogorzelski. Zresztą Polak niedawno udowodnił na IEM Dallas, że nadal ma to coś. Niesamowity spryt, kreatywność, a także nienaganną precyzję. Nie ma dla niego sytuacji nie do wygrania.

Akcję z IEM New York z 2016 roku w głowie potrafi sobie odtworzyć każdy fan polskiego Counter-Strike'a. Finał przeciwko Natus Vincere Virtus.pro co prawda przegrali, ale runda pistoletowa z mapy Cobblestone była po prostu cudowna. Zostając w pojedynkę z czterema różnymi rywalami "Snax" zdołał w spektakularny sposób odratować rundę, eliminując każdego z nich. Strzały zostały oddane z chirurgiczną precyzją - czysta perfekcja. Reakcja tłumu i komentatorów jest aż nazbyt wymowna, a cytat: "What in God's name is that from "Snax"?" wypowiedziany przez Matthew "Sadokista" Trivetta, przeszedł wręcz do esportowej kultury.

Bezpośrednio przed polską publicznością "Snax" wykazał się na EMS Katowice 2014. Pogorzelski znalazł się za liniami zawodników Ninjas in Pyjamas. Wyczekał idealny moment, ażeby wyeliminować aż trzech z nich, zdobywając bardzo ważną rundę w finale turnieju.

Na przypomnienie zasługuje też rozbrojenie bomby tuż pod nosem pięciu rywali w meczu z FaZe Clanem. "Snaxowi" jakimś cudem udało się przemknąć między wszystkimi przeciwnikami, podczas gdy ci rozbiegli się po mapie, szukając Polaka. Pazerność graczy FaZe sporo ich kosztowała - zostawili C4 bez opieki, dzięki czemu Pogorzelski rozbroił ładunek bez najmniejszych kłopotów.

"pashaBiceps" ulubieńcem publiki

"Snax" był najbardziej widowiskowym graczem Virtus.pro, ale nie tylko on potrafił oczarować publikę. Powszechnie lubiana "maskotka" zespołu, Jarosław "pashaBicepes" Jarząbkowski niejednokrotnie popisywał się efektownymi zagraniami. Podobnie jak Pogorzelski lubił wsadzić rywalowi nóż w plecy, co zawsze wywoływało głośną reakcję kibiców.

Do najbardziej pamiętnych akcji "pashy" z pewnością należy poczwórna eliminacja, jaką zaliczył przeciwko fnatic w dosłownie ułamku sekundy. Zawodnik samodzielnie zniszczył trzon zespołu rywala, ustawiając twarde warunki rundy. "pasha" potrafił trzymać nerwy na wodzy, co pokazał też w meczu z Copenhagen Flames. Słynne "full control" skomentowane przez Piotra "izaka" Skowyrskiego stało się jedną z laurek polskiego CS:GO we wczesnych latach esportowej sceny tytułu.

Końcowo warto wyróżnić Jarząbowskiego za niesamowitego clutcha przeciw Brazylijczykom z Immortals w półfinale PGL Major Kraków 2017. Virtusi byli w patowej sytuacji, a "pasha" przywrócił im nadzieję, wygrywając w sytuacji 1 na 4. Ostatecznie Polakom nie udało się wygrać, ale zagranie Jarząbkowskiego zapadło w pamięć niejednemu kibicowi, który znajdował się w Tauron Arenie.

W Krakowie błysnął też Paweł "byali" Bieliński. W spotkaniu ćwierćfinałowym z North zawodnik VP w pojedynkę powstrzymał natarcie czterech przeciwników na bombsite B na mapie Nuke. Czysto teoretycznie nie było w tym nic wyjątkowego, bowiem rywal rozgrywał rundę ekonomiczną. Cały odbiór podbiła jednak niezwykła reakcja publiczności. Miód na serce, ale nie na bębenki.

Legendarne zagranie "NEO"

Na koniec tego zestawienia umieszczamy być może najbardziej ikoniczną akcję w historii całego Virtus.pro. Chodzi mianowicie o wygraną 1 na 5 Filipa "NEO" Kubskiego w meczu półfinałowym Dreamhacka Zowie Open Bucharest z North.

Przy wyniku 15:14 sytuacja mocno się skomplikowała. Virtusi zostali zaskoczeni nieoczekiwaną agresją rywala, przez co czterech zawodników straciło życie za darmo. Na placu boju pozostał tylko "NEO". Jego pozycja pozornie była patowa, ale Polak nie miał wyjścia. Musiał spróbować swoich sił w ostatniej rundzie, aby uratować drużynę przed niebezpieczną dogrywką, domykając przy tym serię półfinałową.

Pierwszego rywala Kubskiemu udało się dopaść dość łatwo, a to dało mu przestrzeń do działania. North okazało mu sporo respektu - Duńczycy zaczęli grać bardzo defensywnie i indywidualnie, dzięki czemu "NEO" bez kłopotu pozbył się jedynego obrońcy bombsite'u A. Polak mógł podłożyć bombę i rozegrać scenariusz według własnej woli.

North ewidentnie zjadały nerwy. Antyterroryści zupełnie stracili głowę, ale "NEO" zaczął sprawnie ich punktować. Został przeciwko niemu jeden przeciwnik, kiedy nagle skończyły mu się kule w magazynku. Niewiele myśląc, Kubski wyciągnął pistolet i wykończył rywala. Reakcja rumuńskiej publiczności i komentującego "izaka" to coś absolutnie bezcennego. "NEO" postawił kropkę nad "i", wprowadzając Virtusów do finału DreamHacka. Finału, który wygrali.

Oglądając wszystkie wymienione wyżej akcje, można odczuć bardzo mieszane emocje. Z jednej strony to miła nostalgia - przypomnienie największych sukcesów polskiego CS:GO, kiedy Polacy rywalizowali o najwyższe cele na arenie międzynarodowej. Mimo wszystko od tamtych zagrań minęło już sporo lat, a polska scena zalicza coraz większy zjazd z roku na rok. Virtus.pro było prawdziwą dumą sportów elektronicznych w Polsce. Wątpliwe, żeby którykolwiek zespół z kraju powtórzył ich rezultaty. To właśnie "Niedźwiedzie" zapisały się na kartach CS:GO złotymi zgłoskami, a pamiętne powtórki zostaną z kibicami na zawsze.

