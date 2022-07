Dream team esportowych weteranów? Pasha skomentował pogłoski

Z esportu można wyjść, ale esport z człowieka nigdy. Wygląda na to, że ta zależność pasuje do Counter-Strike'a, gdyż coraz częściej weterani sceny wypowiadają się na temat swoich powrotów, zdradzając dalsze chęci do rywalizowania. Cały temat skomentował również Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski. Zdaniem legendy polskiego CS:GO istnieją duże szanse na stworzenie specjalnej drużyny z zasłużonych dla tytułu zawodników.

"pasha" stanie na czele składu weteranów?

W obecne wakacje "pasha" jest skupiony przede wszystkim na swoich obozach sportowo-esportowych dla młodzieży. W tym roku edycje odbywają się zarówno w górach jak i nad morzem. Pod okiem Jarząbkowskiego uczestnicy szlifują swoje umiejętności w CS:GO, mając przy tym zapewnione również wiele atrakcji sportowych włącznie m.in. z treningami MMA. W przyszłości być może grupy wiekowe zostaną rozszerzone.

W wywiadzie przeprowadzonym z Esportmanią w trakcie jednego z turnusów, "pasha" został zapytany o hipotetyczne stworzenie projektu pod kryptonimem "The Last Dance". Byłby on czymś wzorowanym na koncepcie brazylijskiej piątki weteranów, która gra obecnie pod szyldem Imperial. Chociaż sam Jarząbkowski jest na scenie nieaktywny od trzech lat, tak wyraził ogromne chęci do wyjścia z taką inicjatywą, typując nawet kilku kandydatów.

Mam kilku chłopaków, z którymi chciałbym to zrobić. Jest "GeT_RiGhT", jest "olofmeister" - dobieramy jeszcze dwóch i się bawimy. Doświadczenie i umiejętności jeszcze jakieś zostały. Myślę, że przysporzylibyśmy fanom emocji i radości.

Cały czas jesteśmy w kontakcie z chłopakami. Przyjdzie zima, może wrócimy.

"pasha" nawiązał również do tematu stworzenia polskiego "The Last Dance" i w tej kwestii też Jarząbkowski nie widzi przeciwskazań. Jego zdaniem kilka spraw wypadałoby po prostu obgadać i pewne kwestie wyjaśnić. Po rozwiązaniu wszystkich zgrzytów chętnie zaangażowałby się w taką inicjatywę.

Wygląda więc na to, że apetyty "pashy" mimo tylu lat nie jest wcale zaspokojony. Jarząbkowski wciąż chciałby zagrać na profesjonalnej scenie i pokazać kibicom swoje umiejętności, nawet jeśli tym bardziej miałby to zrobić w projekcie czysto "zajawkowym".

