Ukraińska legenda esportu wraca do gry. Tworzy nowy skład

2022 rok mija pod znakiem wielkich powrotów do CS:GO. Kolejnym na to potwierdzeniem jest informacja, iż do zawodowej gry wraca Ioann "Edward" Szukariew - wieloletni zawodnik Natus Vincere i niemała legenda Counter-Strike'a. Weteran wejdzie w skład zupełnie nowej ukraińskiej formacji.

"Edward" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Niewielu jest jeszcze graczy z takim stażem jak "Edward", którym dalej chciałoby się rywalizować na poziomie. Większość z nich została trenerami, ekspertami, czy też zaangażowała się w tworzenie zupełnie nowych projektów. Inni na stałe odeszli z branży. Ale nie Szukariew. Ukrainiec nadal ma pasję do gry i postara się ponownie udowodnić swoją klasę.

W Counter-Strike'u "Edward" jest aktywny od 2004 roku. Przez lata tworzył najmocniejsze ukraińskie formacje, z sukcesami radząc sobie w CS'ie 1.6. W 2012 roku, podobnie jak trzon sceny, przeniósł się na Global Offensive. Całkiem szybko trafił do Natus Vincere, które reprezentował przez niemal 6 lat. W barwach NAVI Szukariew stał się prawdziwą ikoną. To z tym zespołem triumfował też na największych turniejach. Trzykrotnie dochodził do finału Majora, ale żadnego z nich nie wygrał.

Po rozstaniu z NAVI w 2019 roku "Edward" próbował jeszcze swoich sił w kilku sklejkach. Nie radził sobie już jednak najlepiej. Jego renoma i doświadczenie nie wystarczyły, by utrzymać się na najwyższym szczeblu. Szukariew od sierpnia 2021 roku pozostawał bez składu.

I wydawało się, że taki stan rzeczy może się już utrzymać. "Edward" postanowił zaskoczyć - tak łatwo nie da za wygraną. Współtworzona przez niego piątka opiera się na dwóch weteranach i trzech młodszych zawodnikach. Szukariew i Wladyslaw "bondik" Nieczyporczuk widzieli w swoich karierach niemało, biorąc udział w Majorach przynajmniej kilkukrotnie. To oni postarają się naprowadzić młodszych kolegów na właściwe tory, przekazując im swoją wiedzę. Trenerem sklejki został inny weteran, Oleksandr "Shara" Hordijew.

Obecnie drużyna szuka organizacji, która wzięłaby ją pod swoje skrzydła. Póki co zespół nie ma zaplanowanych żadnych spotkań, ale wkrótce najpewniej się to zmieni. Nieco szerszą wizją całego projektu podzielił się "bondik", opisując koncepcję na swoim Twitterze.

To była moja inicjatywa. Chcę zbudować coś długoterminowego, dlatego stworzyliśmy mieszankę graczy młodych i utalentowanych oraz tych doświadczonych.

Ze swojego doświadczenia wiem, że niełatwo jest budować drużynę od podstaw. Po prostu trzeba wierzyć w siebie i innych, inaczej nigdy nie zajdzie się wysoko. Będziemy stać ramię w ramię, pomagając sobie wzajemnie. W rutynie tkwi klucz.

