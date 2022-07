Kolejny twórca uciekł na YouTube'a. Twitch w tarapatach?

Twitch w ostatnim czasie może mieć problem do zmartwień. Na odejście z platformy decydują się duzi twórcy, którzy przyciągali na swoje transmisję od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy widzów. Do fali streamerów przechodzących na YouTube dołączył w ostatnich dniach Ali "Myth" Kabbani.

Myth będzie działać na YouTube

Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych Aliego "Mytha" Kabbaniego, niegdyś profesjonalny gracz Fortnite reprezentujący Team SoloMid zdecydował się zmienić platformę streamingową. Po zakończeniu kariery zawodnika esportowego, to właśnie regularne transmisje w Internecie stały się jego sposobem na życie. Od teraz nie będzie robić tego na Twitchu.

Od teraz streamy Mytha będą dostępne na YouTube. Jest to efekt nawiązanej współpracy pomiędzy twórcą treści, a platformą należącą do Google’a. Ten musiał być dla gracza niezwykle korzystny, skoro zdecydował się opuścić serwis, w którym zgromadził przeszło 7 milionów obserwujących.

To nie pierwszy taki transfer

Wybór YouTube ponad Twitcha przez streamerów z ugruntowaną pozycją nie jest nowym zjawiskiem, a Myth jego prekursorem. W przeszłości na podobne kroki zdecydowali się inni streamerzy, którzy na platformie należącej do Amazonu notowali jeszcze większe sukcesy niż były gracz Fortnite.

W ostatnim czasie na podobny krok zdecydowała się LilyPichu, jednak lista ta jest o wiele dłuższa. YouTube jest obecnie domem dla Ludwiga, rekordzisty Twitcha w liczbie aktywnych subskrypcji, czy innych znanych osobistości jak DrLupo, TimTheTatman, Valkyrae czy CouRage. Na YouTube nadaje także Dr Disrespect, jednak tutaj decyzja była podjęta także z uwagi na permanentnego bana otrzymanego na Twitchu.

Dlaczego streamerzy wybierają YouTube?

Podjęcie często wieloletniej współpracy z inną platformą to decyzja podyktowana wieloma czynnikami. Twitch w ostatnich latach przechodzi wiele zmian, a te mogą niekoniecznie przypaść do gustu niektórym streamerom. Drastycznej radykalizacji uległ regulamin, który choć broni istotnych wartości, według wielu robi to w zbyt mocny sposób. Aktualnie otrzymanie czasowego wykluczenia na Twitchu może być efektem złośliwości osoby postronnej, a blokada wyłącza możliwość zarabiania twórcy przez całą długość jej trwania.

Bardziej liberalne zasady to jednak nie koniec zalet, które mogą dostrzegać twórcy. Streamowane na YouTube umożliwia łatwiejszą konwersje widzów pomiędzy formatami na żywo oraz nagrywanymi materiałami publikowanymi na platformie. Pozwala to dywersyfikację źródeł dochodu, jednocześnie ułatwiając fanom drogę dotarcia do innych treści danego twórcy. Wszak szybciej i łatwiej jest włączyć inny materiał w tym samym serwisie, niżeli szukać go w innym.

YouTube to także, lub nawet przede wszystkim, gwarancja stabilności i pieniędzy. Gwiazdom najpewniej oferowane są stałe, cykliczne przelewy w zamian za przejście wraz ze swoimi odbiorcami na inną platformę. Otwarcie na ten temat wypowiedziała się Valkyrae, stwierdzając, że współpraca z YouTube pozwala jej przestać się martwić o generowane wyświetlenia czy ilość donacji i byłaby bezpieczna nawet, gdyby posiadała tylko jednego widza.

YouTube poradzi sobie lepiej od Facebooka?

Dla polskich odbiorców Twitcha przytoczona sytuacja może wcale nie być nowa. Przed kilkoma laty na odejście z platformy Amazonu zdecydowało się wielu streamerów znad Wisły. Wówczas kierunkiem exodusu okazał się Facebook, który oferował lukratywne kontrakty w zamian za streamowanie na platformie, która miała w kolejnych latach stać się potentatem gamingu.

Jak zakończyła się historia? Nietrudno zauważyć, że ambitne plany Facebooka spaliły na panewce. Twórcy po zerwaniu umów przeszli na inne platformy, nierzadko wracając właśnie na Twitcha. Czy w przypadku YouTube historia się powtórzy? Obecnie mogą to być wyłącznie spekulacje, jednak szanse są na to bardzo małe.

YouTube to przede wszystkim platforma o ugruntowanej pozycji, z którą zaznajomiony jest niemal każdy użytkownik Internetu. Integracja z innymi usługami Google sprawia, że bardziej prawdopodobne jest posiadanie, niżeli nieposiadanie konta w serwisie. Dzięki temu wejście na stream i rozpoczęcie konwersacji z nadającym nie wymaga dodatkowych nakładów pracy.

Portal jest także znacznie bardziej zaawansowany w aspektach technicznych. Odtwarzacz jest stale dopracowywany zgodnie z potrzebami użytkowników, a jego działanie znacznie bardziej płynne i intuicyjne niż miało to miejsce na Facebooku. Wszystkie aspekty jasno sprawiają, że szanse na powodzenie i zabranie Twitchowi kluczowych twórców wraz ze zbudowaną wokół nich społecznością, jest znacznie bardziej prawdopodobne.

