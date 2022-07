Na IEM Kolonia poznamy esportowego lidera. Zacięta rywalizacja NAVI i FaZe

Jeszcze do maja wydawało się, że trwający obecnie sezon CS:GO układa się pod dyktando FaZe Clanu. Obniżka formy amerykańskiej organizacji sprawiła jednak, że pojawił się nowy kandydat do miana dominatora światowego rankingu. A w zasadzie nie taki nowy, bowiem jest nim odświeżone Natus Vincere, która wraca do formy znanej z 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

FaZe i NAVI w wyścigu na szczycie

Najnowsza aktualizacja rankingu światowego wprowadziła bardzo istotną zmianą w czołówce. Po trzech miesiącach FaZe Clan spadł z fotela lidera, ustępując miejsca Natus Vincere. Progres ukraińskiej organizacji zgrał się ze słabszymi tygodnia w wykonaniu amerykańskiej marki, dzięki czemu NAVI zdołało nadrobić stratę i jeszcze w trakcie IEM-u Kolonia objąć prowadzenie.

Różnice punktowe są jednak minimalne. Zespoły dzieli ledwie 20 oczek. Oznacza to, że wszystko może tak naprawdę zmienić trwający wciąż IEM. Obydwa składy są jeszcze w grze, będąc rozstawionymi w półfinałach. Kto wie, być może o wszystkim zadecyduje bezpośrednio finał. Szansa na zestawienie w nim NAVI z FaZe jest bardzo duża. To właśnie te dwie ekipy są faworytami do sięgnięcia po trofeum w Kolonii.

Startuje 4. sezon Ultraliga Mistrzostw Polski w TFT. O tytuł mistrza zawalczy 16 graczy

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Wszystko raczej jest kwestią czysto honorową, ale któż nie chciałby schodzić na wakacyjną przerwę jako lider światowego rankingu CS:GO? Rywalizacja między Natus Vincere, a FaZe naprawdę nabiera więc rumieńców. Tym bardziej, że w tym roku ich bilans między sobą również wygląda bardzo wyrównanie. 5 map wygrał FaZe, a 4 NAVI. Finał IEM-u Kolonia może potrwać nawet do pięciu plansz, także i w tej statystyce istnieje szansa na konkretną zmianę.

Legendarny gracz powraca do LoL-a. Zostanie trenerem

Poza roszadą na samym szczycie zestawienia, nie doszło do konkretniejszych zmian w hierarchii. Drobne przeskoki zaliczyło BIG i MOUZ, za to największy 00NATION, które to weszło do pierwszej dwudziestki rankingu.

Pierwszą dziesiątkę światowego rankingu tworzą obecnie:

Natus Vincere FaZe Clan ENCE Cloud9 Vitality G2 BIG FURIA Ninjas in Pyjamas Heroic

Największe wpadki esportowców. Te błędy zaważyły o ich karierze