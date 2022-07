Lewandowski czołowym zawodnikiem w FIFA 23. Najlepszy będzie Mbappe?

Nie Leo Messi, nie Cristiano Ronaldo, nie Robert Lewandowski, a Kylian Mbappe. Wygląda na to, że piłkarz Paris Saint-Germain otrzyma najlepsze statystyki w całej FIFIE 23. Taką informację potwierdza coraz więcej źródeł.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Mbappe najlepszy w FIFA 23?

Na dwa miesiące przed premierą FIFY 23 w eter poszła ciekawa plotka, która może się ziścić. Według kilku informatorów najwyżej ocenionym piłkarzem w grze zostanie Kylian Mbappe. Tym samym Francuz odebrałby to miano Leo Messiemu, który w FIFIE 22 samodzielnie utrzymywał się na szczycie po prześcignięciu Cristiano Ronaldo.

Przewidywania typują, iż Mbappe otrzyma 92 punkty oceny ogólnej. Statystyki jego zwykłej karty będą wprost powalające: szybkość oceniona na 98, 89 punktów strzałów i 93 dryblingu. Kosmos. Nie do końca przypadło to do gustu graczom, którzy zgodnie stwierdzili, że karta jest po prostu za mocna jak na sam etap wejściowy FIFY. Na razie jednak nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone.

IEM Kolonia pełne niespodzianek. Tylko dwie ekipy z TOP10 przeszły dalej

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Doniesienia odnośnie Francuza nie prognozują najlepiej dla Roberta Lewandowskiego. Polscy kibice mocno liczyli na to, że to właśnie napastnik (przynajmniej na razie) Bayernu Monachium zostanie najlepszym zawodnikiem FIFY 23. W końcowym etapie FIFY 22 Lewandowskiemu zrównano nawet ocenę z Messim, co jasno sugerowało, że EA może dać mu nawet więcej punktów w następnej części. W obliczu doniesień na to się jednak nie zapowiada.

Mbappe najpewniej wyląduje również na okładce najnowszej odsłony serii. Stało się tak też w przypadku FIFY 22, więc Francuz ewidentnie coraz bardziej wpada w łaski EA Sports. FIFA 23 ma się pojawić w sprzedaży od 30 września.

Startuje 4. sezon Ultraliga Mistrzostw Polski w TFT. O tytuł mistrza zawalczy 16 graczy