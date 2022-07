Dwie legendy trafią do FIFA 23? Wielcy piłkarze mogą zostać dodani do gry

Alfredo Di Stefano i David Villa nie będą jedynymi Ikonami, które zadebiutują w FIFIE 23. Wygląda na to, że gracze dostaną również możliwość sterowania na wirtualnej murawie Gerdem Müllerem i Zico. Być może to niejedyne nowości w kwestii zestawienia zasłużonych piłkarzy, które EA Sports szykuje na kolejną część serii.

Müller i Zico zawitają do FIFA 23?

EA Sports sięga po duże nazwiska, chcąc zaciekawić graczy odświeżonym gronem Ikon w FIFIE 23. Wejście Alfredo Di Stefano i Davida Villi jest już niemal przesądzone. Trudno jednak uwierzyć, że tylko dwóch nowych piłkarzy trafi na wirtualną murawę. Jeśli mieliby do nich dołączyć Müller i Zico wyglądałoby to dużo bardziej imponująco.

Obyłoby się też bez względnych kontrowersji - zarówno Niemiec jak i Brazylijczyk są na tyle zasłużonymi piłkarzami w historii piłki nożnej, że nikt nie wątpi, iż włączenie do grona Ikon po prostu im się należy.

Co ciekawe Zico miał już okazję pojawić się kilkukrotnie w FIFIE, lecz nie w samym trybie Ultimate Team. Brazylijczyk był bowiem jednym z zawodników specjalnej drużyny Klasycznej XI, którą można było grać m.in. w meczach towarzyskich. Tworzyły ją wyjątkowe rozpoznawalne nazwiska emerytowanych piłkarzy - jednym z nich był Zbigniew Boniek. Ostatni raz Klasyczna XI pojawiła się w FIFIE 17.

Kanadyjscy twórcy najwyraźniej starają się jak mogą, aby przykuć uwagę graczy. Kwestie licencyjne wobec nieżyjących zawodników są wyjątkowo skomplikowane, a przecież tyczy się to Di Stefano i Müllera. Póki co to tylko przesłanki, ale podało je kilka sprawdzonych źródeł, które raczej w swych werdyktach się nie mylą. O wiarygodności informacji będzie wiadomo więcej im bardziej zbliży się wrześniowa premiera FIFY 23.

