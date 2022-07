Esportowiec przyłapany na oszustwie. Pogrążył indyjską scenę

Rok 2018. W Szanghaju trwa turniej eXTREMESLAND 2018. Przyjechały na niego najlepsze azjatyckie formacje CS:GO. Wśród nich załapało się OpTic India - nowy projekt renomowanej amerykańskiej organizacji, która chciała poszerzyć swoje wpływy o Indie. W rywalizacji wydarzy się jednak incydent, który bardzo szybko zniechęci samo OpTic do dalszego inwestowania w egzotyczny region. Zapał stracą również inni kontrahenci. Mianowicie jeden z zawodników zostanie nakryty na oszukiwaniu.

Nakryty na gorącym uczynku

Mecz indyjskiego OpTic India z wietnamskim Revolution. Obydwie drużyny przegrały swoje pierwsze spotkania i ze sobą grały już o byt na całym turnieju. Przegrany wracał do domu z niczym, podczas gdy zwycięzca cały czas miał szansę na awans do play-offów.

Pierwsza mapa pada łupem OpTic. Łatwo wygrane Inferno pozwala im wyjść na prowadzenie i złapać trochę więcej luzu. Zawodnicy przenoszą się na drugą planszę - Cache'a. Gra jest bardzo wyrównana, ale uwagę obsługi technicznej wydarzenia zwraca jeden z zawodników OpTic. Nikhil "forsaken" Kumawat porusza się po mapie w dziwny sposób. Jego celownik również układa się wyjątkowo nienaturalnie. W drugiej połowie postanawiają zweryfikować gracza, sprawdzając jego komputer. Kolejne minuty zapiszą wyjątkowe nietypowe karty w historii esportu.

Na pulpicie Kumawata zostaje znaleziony podejrzany plik. Sam zawodnik stara się go tuż przed interwencją usunąć, ale w ostatniej chwili powstrzymuje go jeden z administratorów. Okazuje się, że zawartość folderu to nielegalne skrypty i oprogramowania. "forsaken" oszukiwał. Mało tego - był na tyle bezczelny, że robił to na stacjonarnym turnieju.

Taka sytuacja nie zdarzyła się nigdy w historii CS:GO. Oczywiście, u kilku zawodników wykrywano oszustwa i nieuczciwe wspomagacze, ale działo się to po fakcie albo poprzez blokadę VAC, czyli specjalny system wewnątrz gry. Nakrycie kogoś na gorącym uczynku i to w trakcie trwania turnieju? Absolutna abstrakcja, która okazała się prawdą.

OpTic wycofuje się z projektu

Wstępne konsekwencje były oczywiste - OpTic India zostało zdyskwalifikowane z eXTEREMESLAND 2018, a mecz walkowerem wygrało Revolution. Indyjska ekipa wracała do domu z plamą hańby, której nie da się sprać. Miała im już towarzyszyć na zawsze.

Momentalnie zareagowało też OpTic. Organizacja nie miała innego wyjścia - musiała wyrzucić zawodników ze swojej struktury. Nie zmienił tego fakt, że koledzy "forsakena" najpewniej nie wiedzieli o jego oszustwach, co przyznał potem Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego OpTic, Jesal Parekh.

Nakryty na oszukiwaniu zawodnik, został wyrzucony z OpTic. Nie tolerujemy takich zachowań w naszej strukturze. Chcemy przeprosić wszystkie inne drużyny oraz naszych fanów. To duże niepowodzenie dla Indii, naprawdę niefortunnie spowodowane przez jedną egoistyczną osobę.

Chcę jasno powiedzieć, że pozostała czwórka graczy nie miała o tym żadnej wiedzy i nigdy nie zgodziłaby się nawet na grę, gdyby istniały choćby najmniejsze podejrzenia na ten temat.

Parekh trafnie, choć nieco zbyt lekkim słowem, opisał całą sytuację, nazywając ją "niepowodzeniem". Była to czysta tragedia dla indyjskiego Counter-Strike'a, a w zasadzie jego koniec.

Wpływ na indyjskie CS:GO

Oszukiwanie w esporcie jest ostatnim stopniem do piekła. Nie ma rehabilitacji - łatka pozostaje na zawsze, nawet jeśli zawodnik wróci kiedyś do rywalizacji. Dla organizacji to wizerunkowa śmierć. Wystarczy przypomnieć sobie IBUYPOWER, którego skład uczestniczył w procesie sprzedawania spotkań. Marka nigdy nie sponsorowała żadnej drużyny po odkryciu skandalu. Dla singapurskiego Titan skandal ze zdemaskowaniem Hovika "KQLY'ego" Tovmassiana oznaczał koniec wielu lukratywnych współprac, a w efekcie kłopoty finansowe i zawieszenie działalności. Wykrycie oszustwa to gwóźdź do trumny.

Indyjskie CS:GO dopiero raczkowało, a już zostało uśmiercone działaniami "forsakena". OpTic włożyło w projekt dużo sił i pieniędzy. Przeprowadzono specjalne nabory i testy, z których wyłoniono finalną piątkę. Na nieszczęście organizacji znalazł się w niej sam Kumawat. Jego późniejsze czyny zniszczyły nie tylko własną karierę, ale i kolegów z drużyny oraz przyszłości Indii w Counter-Strike'u.

Nie wierzyłem, że to się wydarzyło. Przez głowę przechodziło mi multum emocji. Nie wiedziałem, czy mam płakać, czy się śmiać.

Zniszczył plany wielu ludziom. Nie da się już ich przywrócić. Zawsze zostanie zapamiętany jako ten, który zniszczył indyjskie CS:GO.

Myślałem, że OpTic nas wesprze. Tymczasem zostawili nas od razu po wybuchu skandalu. Nie mieliśmy nawet pieniędzy na lunch, będąc jeszcze w Chinach.

Tak o wszystkim wypowiedział się Agneya "Marzil" Koushik, który miał okazję grać w OpTic z "forsakenem". Po nagłośnieniu sprawy rozwój indyjskiego Counter-Strike'a praktycznie stanął w miejscu. OpTic India było jego szansą. W branży pojawił się potężny inwestor, który mógł zapewnić zawodnikom płaszczyznę na przyszłość. Kumawat to przekreślił, a ze sponsorowania indyjskich ekip wycofały się również inne podmioty.

Z całej sprawy wytworzyło się również sporo żartów i memów. Niesławne pliki "forsaken" miał zatytułowane jako "word.exe", tak dla niepoznaki, chociaż coś mu ewidentnie w tym nie wyszło. Esportowe środowisko używa tej nazwy, wypowiadając się żartobliwie odnośnie oszukiwania.

Od eXTREMESLAND minęły cztery lata, a Indii w CS:GO praktycznie nie ma. Czy coś w tej kwestii by się zmieniło, gdyby nie występek "forsakena"? Trudno powiedzieć, bardzo możliwe, że niekoniecznie, ale niewątpliwie Kumawat zamknął swojej ojczyźnie prawdopodobnie jedyną drogę do światowego Counter-Strike'a.

