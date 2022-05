Misfits szykuje zmiany? Irrelevant trafi na górną aleję w pierwszym zespole

Rotacje w zespołach League of Legends to nieodzowny element każdej przerwy od rozgrywek regularnych. Nim dojdzie do ich potwierdzenia, często społeczność dowiaduje się o nich za pośrednictwem plotek. Najnowsze dotyczą organizacji Misfits Gaming.

HiRit poza LEC?

Za wypływ informacji dotyczących Misfits odpowiada zaufany w społeczności insider League of Legends, LEC Wooloo. Zgodnie z jego doniesieniami organizacja wejdzie w letni split LEC po zmianie w obszarze górnej alei.

Nie będzie to jednak efekt zewnętrznego transferu, a jedynie zamiany miejsc pomiędzy pierwszym składem, a akademią. Z topa zniknie Shin "HiRit" Tae-min, a jego miejsce zajmie Joel "Irrelevant" Miro Scharoll. Młody gracz z Niemiec miał zostać doceniony za ciężką pracę i motywację do dalszego rozwoju.

Mogło być lepiej?

Jak się okazuje, Irrelevant nie był jedyną możliwością zmiany na górnej alei Misfits. Mógł to być Park "Summit" Woo-tae, który w ostatnim czasie występował w północnoamerykańskim Cloud9 czy Liiv SANDBOX. Informacje te pochodzą wprost od wspomnianego gracza, który wspomniał podczas transmisji na żywo, że jest w trakcie rozmów z organizacją.

Powodów niesfinalizowana transferu może być wiele, a jednym z nich może być brak porozumienia w kwestiach finansowych. Jednocześnie przyszłość Summita jest nieznana. LEC Wooloo zapytany o ewentualną inną drużynę toplanera stwierdza, że Koreańczyk najprawdopodobniej nie znalazł nowego pracodawcy.

