Eksperci typują esportową drużynę gwiazd. Głosowanie wciąż trwa

Na kogo postawili Vuzzey, destru, Mad1, hermes i Tomek Chomczyk? Sprawdźcie poniżej.

Aleksander "vuzzey" Kłos

Luz - morelz - szpero - byali - jedqr - mynio

Mój team to hybryda najpotężniejszych polskich mixów ostatnich lat - Adwokacika i Mikstury. Połączenie doświadczenia, wiedzy, refleksu i czystego skilla. Dlaczego ten team? Jak nie wyjdzie na serwerze to impreza z takim teamem szybko naprawi atmosferę.

Adam "destru" Gil

Luz - morelz - szpero - Sobol - reatz - darko

Nie będę ukrywał, to zawodnicy, którzy przez lata pracowali na swój status all-star. Ze względu na charakter głosowania, wierzę, że ten zespół może wygrywać, jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. W takim składzie przypomną sobie najlepsze turnieje sprzed kilku lat, a z Luzem na trenerce dobra zabawa jest gwarantowana.

Radosław "Mad1" Florkowski

Loord - jedqr - TOAO - sh3naningan - masked - azizz

Będąc fanem sportu od małego, widziałem wiele ciekawych formatów rywalizacji, które zrywały z konwenansami, by dać widzowi inny zestaw wrażeń. Uważam, że w obliczu tylu turniejów, cupów i lig rozgrywanych w jednym momencie z tymi samymi regułami, potrzebujemy podobnego bodźca również i w esporcie. Dobrze będzie zawiesić oko na turnieju All Stars od Polskiej Ligi Esportowej. Zrywamy z dotychczasowym porządkiem. Zawodnicy z różnych środowisk zagrają razem, a my otrzymamy świeży, intrygujący produkt.

Tomasz Chomczyk

Loord - Mride - sobol - byali - masked - TOAO

W swoim zestawieniu postawiłem na różnorodność i zawodników, którzy w tym sezonie PGE Dywizji Mistrzowskiej zrobili na mnie największe wrażenie. Są przedstawiciele "nowej i starej szkoły" i ciekawi mnie, jak wyglądałoby takie połączenie na serwerze.

Łukasz "hermes" Pożyczek

nawrot - m4tthi - bnox - szpero - darko - masked

Po dogłębnej analizie statystyk i dokonań zawodników stwierdziłem, że to nie ma sensu i wybrałem skład, który jest w stanie podbić warszawskie parkiety. Połączenie młodości z doświadczeniem. Poza tym i tak o wszystkim decyduje trener, a ten nie zna słowa "porażka".

