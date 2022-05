Gamingowy transfer. Radosław Wójcik przechodzi z Polskiej Ligi Esportowej do Publicis Groupe

Głównym zadaniem Radosława Wójcika w Publicis Groupe będzie rozwinięcie i poszerzenie oferty produktowej grupy w obszarze gamingu, odpowiadającej na aktualne potrzeby marketingowe i cele biznesowe Klientów Agencji tworzących grupę w Polsce. Radosław Wójcik jako Head of Gaming Marketing będzie również dbał o pogłębianie i stałą wymianę wiedzy na temat gamingu w grupie, działając w oparciu o model operacyjny Power of One.

REKLAMA

"W Polsce żyje 20 mln graczy"

– Dołącza do naszej organizacji ekspert z ekstraklasy gamingu w Polsce. Wieloletnie doświadczenie agencyjne i marketingowe Radka, gwarantują doskonałe zrozumienie potrzeb biznesowych Klientów i połączenie ich z powszechnym zainteresowaniem konsumentów nowoczesną rozrywką, wykorzystującą zaawansowane technologie. Gaming od dawna nie jest tylko ciekawostką dla marketerów, ale jednym z najważniejszych kanałów angażującej komunikacji z konsumentami. Jestem przekonany, że wiedza i pasja Radka, w połączeniu z naszymi dotychczasowymi dokonaniami w gamingu, wyniosą tę dyscyplinę w naszej firmie na najwyższy rynkowy poziom – mówi Łukasz Borek, General Manager LiquidThread.

Dotychczas komptencje gamingowe rozwijane były w Publicis Groupe przez GameLab złożony z grupy specjalistów wybranych agencji, co zaowocowało projektami dla takich Klientów jak E.WEDEL, Blik, Żabka czy Orange.

Radosław Wójcik z Polską Ligą Esportową związany był od lipca 2020 r. Odpowiadając za komunikację marketingową i PR zajmował się przede wszystkim budowaniem reputacji firmy i percepcji esportu w środowisku biznesowym i marketingowym.

– Jeżeli rozumiemy, że budowanie pozytywnych doświadczeń konsumentów na całej ścieżce ich kontaktów z marką jest kluczem do sukcesu biznesowego firmy, to podążając tą ścieżką nie możemy pominąć obecności marki w środowisku gamingowym. W Polsce żyje 20 mln graczy! Rozwój technologiczny i wszechobecność rozrywki digitalowej spowodowały, że coraz większa część konsumentów równolegle przełącza się pomiędzy światami gamingu i realnym. Skoro w dyskusjach branżowych coraz śmielej rozmawiamy już o metaversie, to obecność marketingowa w grach, które stanowią pomost między oboma światami, wydaje się oczywista. Cieszę się, że wracam do Publicis Groupe po trzynastu latach, w tak rewolucyjnym momencie rozwoju rynku komunikacji. Dla pasjonata gamingu, głodnego marketingowych wyzwań, ogromne portfolio Klientów grupy, poszukujących skutecznych i angażujących sposobów współistnienia z konsumentami w cyfrowym świecie, jest wymarzonym obszarem do działania – powiedział Radosław Wójcik.

Radosław Wójcik będzie współpracował ze wszystkimi Agencjami w grupie raportując do Łukasza Borka, General Managera LiquidThread.

Radosław Wójcik rozpoczął karierę marketingową w 2005 r., dołączając do agencji reklamowej Leo Burnett. Następnie pracował również w Publicis Worldwide i Cztery Czwarte/Ambasada. W 2010 r. został Account Managerem w McCann Erickson, gdzie zajmował się między innymi międzynarodowymi działaniami dla firmy Coca-Cola. W 2012 r. objął funkcję Senior Account Managera w Cheil Germany i tam pracował dla marki Samsung. Jeszcze w tym samym roku został Dyrektorem Zarządzającym w agencji Creathink. W 2019 r. objął stanowisko Creative Directora w firmie Arskom, a do jego zadań należało stworzenie departamentu kreacji. Ukończył studia na kierunkach: Finanse i Zarządzanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Marketing i Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego.

O Publicis Groupe

Publicis Groupe jest największym holdingiem reklamowym na świecie i globalnym liderem w dziedzinie marketingu, komunikacji, transformacji cyfrowej napędzanych danymi, technologią i kreatywnością, które pozwalają tworzyć indywidualne doświadczenia konsumentów z markami na masową skalę. W Polsce Publicis Groupe zatrudnia blisko 1700 ekspertów. Organizacja działa w oparciu o model operacyjny Power of One, którego ideą jest integracja i rozwój kompetencji gwarantujących obecnym i przyszłym klientom Grupy coraz większą wartość biznesową z realizowanych dla nich zadań. Na polskim rynku w ramach Publicis Groupe działają znane i cenione na arenie lokalnej i światowej agencje marketingowe, skupione w obszarach kompetencyjnych: Creative (Saatchi&Saatchi, Publicis, Leo Burnett, LiquidThread), Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics), Influence (MSL, Publicis Consultants), Publicis Commerce, Publicis Production (Prodigious) oraz departamenty specjalistyczne takie jak Data Science czy Investment. Polscy eksperci Commerce i Production współtworzą regionalną platformę Le Pont, operującą w Czechach, na Węgrzech i w Polsce.