Kiedy grają Polacy? Rusza pierwszy dzień Mid-Season Invitational

Nadszedł czas, aby rozpocząć jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w esporcie League of Legends - turniej Mid-Season Invitational. To jedna z niewielu okazji do podziwiania rywalizacji z udziałem najlepszych zespołów z całego świata, które walczą o międzynarodowe trofeum.

W walce dwóch Polaków

Mid-Season Invitational to jeden z najbardziej emocjonujących turniejów w League of Legends. To jedna z dwóch okazji, aby podziwiać rywalizację pomiędzy najlepszymi drużynami poszczególnych wiodących regionów. Wszak bilet na zawody otrzymują wyłącznie zwycięzcy wiosennej odsłony rozgrywek. Stawką są nagrody z puli nagród wynoszącej minimum 250 tys. dolarów, jednak znacznie większym czynnikiem motywującym graczy jest prestiż wygrania międzynarodowych zmagań.

Podczas tegorocznej odsłony Mid-Season Invitational mamy możliwość podziwiania na placu boju nie jednej, lecz dwóch formacji reprezentowanych przez biało-czerwonych. Pierwszą z nich jest wywodzące się z Europy G2 Esports, które w swoich szeregach posiada Marcina "Jankosa" Jankowskiego. Drugiego Polaka odnajdziemy natomiast w Evil Geniuses, które zwyciężyło północnoamerykańskie rozgrywki.

Pierwszy mecz pełen emocji

Przysłowiowy pierwszy gwizdek rozbrzmi już o 10:00. Wówczas w koreańskim Busan na scenie zagoszczą gospodarze, T1, oraz reprezentanci Wietnamu, Saigon Buffalo. Na mecze z udziałem Polaków przyjdzie nam chwilę zaczekać. Pełen terminarz pierwszego dnia turnieju prezentuje się następująco:

10:00 - T1 vs Saion Buffalo

11:00 - Team AZE vs DetonatioN Focus Me

12:00 - ORDER vs G2 Esports

13:00 - Evil Geniuses vs G2 Esports

14:00 - Istanbul Wildcats vs Royal Never Give Up

15:00 - Red Canids vs PSG Talon

Mid-Season Invitational, jak każdy wielkoformatowy turniej League of Legends, doczekał się transmisji w języku polskim. Za jej realizację odpowiada ekipa Polsat Games.

