Nieoczekiwana zmiana mistrza. Illuminar Gaming zwycięzcą ESL Mistrzostw Polski

Broniąca tytułu Wisła All in! Games Kraków i przebojowo grające Illuminar Gaming. Te dwa zespoły od startu wiosennych ESL Mistrzostw Polski były w znakomitej formie. Wisła wygrała Grupę A, Illuminar triumfowało w Grupie B. Półfinały nie stanowiły dla nich większego wyzwania. Ta para zasłużyła na grę o puchar i choć na faworyta typowano "Białą Gwiazdę", to mecze tej rangi zawsze rządzą się swoimi prawami.

ESL Mistrzostwa Polski - finał

Serię rozpoczął Nuke. Wisła wybiera go ostatnio często i czuję się na nim pewnie. Dla kontrastu Illuminar gra Nuke'a dość okazyjnie. Mimo wszystko początek mapy ułożył się dobrze właśnie dla nich. Choć Wisła wyszła na prowadzenie nawet bez wygrania pistoletówki, tak defensywa Illuminar ładnie się ustabilizowała. Koniec połowy przy wyniku 9:6 czynił mecz bardzo otwartym. Duże znaczenie miała druga runda pistoletowa.

A tą wygrało Illuminar. I ucieczka mniej faworyzowanej formacji została zainaugurowana. Coraz większy wpływ na grę zespołu miał snajper Bartek "mASKED" Trybuła. Swoje dokładali też weterani - Tomasz "phr" Wójcik i Wiktor "mynio" Kruk. Wiśle długo zajęło rozbudzanie, stabilizując przy tym defensywę bombsite'u A. Powrót rozpoczął się przy rezultacie 6:14. Wisła nie miała już miejsca na błędy. Dysproporcja była jednak zbyt duża i choć "Biała Gwiazda" zbliżyła się względnie do Illuminar, tak finisz należał do ich rywali. Niespodziewanie Wisła przegrała na wygranej przez siebie mapie. Autorytet faworyta został podkopany.

Wisła All in! Games Kraków i Illuminar Gaming finalistami ESL Mistrzostw Polski. Decydujący mecz już w niedzielę

Illuminar ewidentnie podbudowała nieoczekiwana wygrana, bo na drugim Inferno też wystartowali świetnie. Wisła jednak nie była tak uległa i szybko ustabilizowała się w obronie. Ucieczka "Białej Gwiazdy" zrobiła się wyraźna. Pierwsza połowa poszła pod jej dyktando, pomimo początkowych kłopotów.

To co jednak wydarzyło się po zmianie stron było już zupełnie inną bajką. Illuminar złapało rytm, a w roli antyterrorystów szło im znakomicie. Przegrali pistoletówkę, ale momentalnie odpowiedzieli rundą force. To rozpoczęło ich marsz do mistrzostwa. Ponownie błyszczał "phr", który nota bene jako były zawodnik Wisły miał chyba pewne rachunki do wyrównania. Przewaga Wisły momentalnie stopniała, a Illuminar wyprzedziło ją w kluczowym momencie meczu.

Umarł król, niech żyje król - Wisła Kraków straciła miano Mistrza Polski na rzecz Illuminar Gaming. Do kieszeni zwycięzców trafiło 50 tysięcy złotych i bilet do 15. sezonu ESL Conference League.

Illuminar Gaming 2:0 Wisła All in! Games Kraków

Nuke 16:13

Inferno 16:13

