Młode talenty PGE Dywizji Mistrzowskiej. Kto niedługo zachwyci polski esport?

Trwająca PGE Dywizja Mistrzowska to mieszanka zespołów doświadczonych ze świeżymi na lokalnej scenie. Na razie zdecydowanie lepiej idzie drużynom z dłuższym stażem. Weterani dowodzą swojej jakości, zajmując czołowe miejsca w stawce. Mimo wszystko wśród starych wyjadaczy przebiło się kilku ciekawych, młodych prospektów. Przedstawiamy pięciu, na których warto zwrócić uwagę.

PGE Dywizja Mistrzowska - młode talenty

Pierwszym graczem, o którym na pewno warto wspomnieć słowem jest Mateusz "M4tthi" Szambelan. To akurat nick względnie znany już obserwatorom polskiej sceny CS:GO. Snajper Ungentium czyni jednak bardzo duży, zauważalny progres i chociażby z tego względu trafia do tego zestawienia. Szambelan wpisuje się w model nowoczesnego AWP-era. Lubi grać agresywnie i szybko. Czasem wiążą się z tym nieco lekkomyślne decyzje, ale pod kątem umiejętności mechanicznych jest naprawdę dobry. Nieco więcej lodu na głowę w trakcie spotkań, a chłopak naprawdę zajdzie wysoko.

Bardzo dobrze radzi sobie również Błażej "zaNNN" Bączkowski. Na początku roku Illuminar dokonało znacznego przetasowania w swoim zespole. Ze starego składu ostał się tylko Bączkowski, ale udowadnia on, że kredyt zaufania otrzymał nie bez powodu. Otoczony bardziej doświadczonymi kolegami "zaNNN", czuje się coraz pewniej. Zbiera zresztą również regularne szlify także poza rozgrywkami lokalnymi - ostatnim sukcesem Illuminar było zwycięstwo w Esport Tour 2022.

Kuźnią młodych talentów próbują stać się znowu Izako Boars. W minionym roku wypuścili oni w świat Huberta "szejna" Światłego i Kamila "siuhego" Szkaradka, obecnych graczy MOUZ NXT. Projekt "Dzików" zmienił nieco swoje tory, nastawiając się aktualnie przede wszystkim na promocję nowych zawodników. Ich piątkę tworzą obiecujące nicki - skład wyłoniono po kilkuetapowych testach. Rezultaty Izako Boars w PGE Dywizji Mistrzowskiej są zaskakująco dobre jak na tak krótki czas pracy drużyny ze sobą. Ekipa utrzymuje się w górnych sektorach tabeli. Najwięcej doświadczenia z zespołu ma Szymon "Crityourface" Pluta, dobrze wygląda też Mateusz "asrann" Niewiatowski, ale z pewnością warto śledzić poczynania reszty drużyny, bo Izako Boars mogą jeszcze sporo namieszać. Jak na pierwszy miesiąc gry jest naprawdę nieźle.

Ostatnim z pięciu prospektów, jakich naszym zdaniem warto obserwować, jest Dominik "fanatyk" Barkiet. Jego kariera toczy się w wyjątkowo nietypowy sposób, gdyż jeszcze dwa lata temu miał okazję reprezentować barwy Wisły All in! Games Kraków. Wtedy trochę go to przerosło - po czterech miesiącach podziękowano mu za współpracę. Od tamtego czasu Barkiet jednak nie próżnował. Obecnie gra w M1 Gaming, a jego doświadczenie ewidentnie pomaga reszcie składu. Jest najstarszy z wymienionych w zestawieniu graczy, bo ma 22 lata, ale wydaje się, że powoli pokazuje swoje prawdziwe umiejętności i kto wie, być może niedługo zobaczymy go na jeszcze większej scenie.

Przypominamy, że obecnie trwa głosowanie na składy spotkania Heinz PLE ALL-STAR 2022. Wybrani zawodnicy będą mieli okazję zagrać w meczu gwiazd w trakcie PLE.GG GAMING WEEKEND, który odbędzie się między 21, a 22 maja w Warszawie. Zostaną tam rozegrane ostatnie kolejki PGE Dywizji Mistrzowskiej. Więcej szczegółów na stronie Polskiej Ligi Esportowej.

Głosy na drużynę ALL-STAR można oddawać na stronie allstar.ple.gg.

