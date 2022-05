Majowe święto esportu. PGL Major Antwerpia 2022 wystartuje już w poniedziałek

Major to turniej nad turniejami. Każdy z graczy marzy o tym, by sięgnąć po jego trofea, a ci, którzy już tego zasmakowali, chcą to zrobić ponownie. Od rozegrania pierwszego Majora minęło dziewięć lat. W tym okresie fani Counter-Strike'a wiele już widzieli i jedno jest pewne - zawsze warto spodziewać się niespodziewanego. Kto zagra w Antwerpii i jak będzie wyglądał system rozgrywek?

24 zespoły i dwie fazy PGL Major Antwerpii 2022

Do Antwerpii przyjadą 24 różne zespoły - 16 z Europy, 6 z Ameryk i 2 z Azji i Australii. Wszystkie musiały wpierw przejść przez turnieje kwalifikacyjne RMR, jakie w kwietniu rozgrywano w Rumunii. Zmagania w Bukareszcie niczym sito przesiały stawkę. Kilku dużych organizacji zabraknie przez to na Majorze z OG czy Evil Geniuses na czele listy rozczarowań.

W Antwerpii nie pojawi się również żadna polska ekipa. Niestety, Anonymo nie udało się wywalczyć sobie biletu na RMR i zamiast nich w Belgii wystąpi Team Spirit. Polskimi akcentami na Majorze będzie jedynie duet z ENCE - Olek "hades" Miśkiewicz i Paweł "dycha" Dycha. Skład chłopaków pokazuje się ostatnio z bardzo dobrej strony, dlatego tym bardziej warto trzymać za nich kciuki.

Zmagania są podzielone na dwie fazy - pretendentów oraz legend. W tej pierwszej zmierzy się ze sobą 16 drużyn. Zawalczą one o przejście do kolejnego etapu, co uda się połowie z nich. Trzy zwycięstwa oznaczają awans, trzy porażki definitywne odpadnięcie.

Gra o świeczkę zacznie się dopiero od wspomnianej fazy legend. To tam zespoły będą rywalizować o najwyższe nagrody. W fazie legend rozstawione jest już 8 ekip, które w turniejach RMR zapewniły sobie lepsze miejsce na Majorze.

faza pretendentów: 9.05-12.05

faza legend: 14.05-22.05

Pełna lista uczestników:

Faza pretendentów (8 składów awansuje dalej):

ENCE

IHC

forZe

Team Spirit

Renegades

9z

Imperial

Complexity

Team Liquid

Team Vitality

Bad News Eagles

Eternal Fire

MIBR

Outsiders

G2 Esports

Astralis

Faza legend:

Natus Vincere

FaZe Clan

Cloud9

BIG

Heroic

FURIA

Copenhagen Flames

Ninjas in Pyjamas

+8 zespołów z fazy pretendentów

Transmisja będzie dostępna w serwisie Twitch na kanałach PGL. Mecze z polskim komentarzem dostępne na kanałach ESPORTNOW.