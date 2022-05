Esportowcy zagrają o 3,4 miliona dolarów. Nadchodzi Champion of Champions Tour

Profesjonalni zawodnicy skupiający się na Counter-Strike’u zdecydowanie nie mają powodów do narzekań. Już w czerwcu ruszy turniej o rekordowej puli nagród wynoszącej 3,4 miliona dolarów. Rozgrywki nie będą wyłącznie kilkudniową imprezą, lecz wielomiesięcznym cyklem zmagań.

Półtora roku rywalizacji

Champion of Champions Tour rozpocznie się już w czerwcu 2022 roku. Na wielkie zakończenie rywalizacji w formie LAN-owych finałów przyjdzie poczekać aż do początku 2024 roku. Turniej zdecydowanie wyróżnia się pokaźną pulą nagród. Przez całość trwania zmagań w ręce zawodników trafi 3,4 miliona dolarów.

W turnieju spróbować swoich sił będzie mógł każdy. Wszak seria zmagań rozpocznie się serią regionalnych kwalifikacji o charakterze otwartym. Prowadzą one do etapu Online Stage, a już wtedy w ręce graczy rozdane zostanie 1,8 miliona dolarów. Najlepsi awansują do Studio Finals, gdzie pula nagród będzie mniejsza o 700 tys. dolarów. Dwa wymienione formaty służą zbieraniu punktów CCT, a ich końcowy bilans zadecyduje o końcowym zestawieniu podczas globalnych finałów z pulą 500 tys. dolarów.

Za turniej odpowiadają najlepsi

Turniej nie jest efektem pracy wyłącznie jednego podmiotu. Za jego realizację odpowiada wiele podmiotów: GRID, FACEIT, Relog Media, Eden Esports oraz polskie WE!RE Fantasy i Gam3rs_x. Ostatnia z wymienionych marek jest partnerem ds. transmisji i produkcji na etapie Online Stage w wersji angielskiej.

Cel turnieju jest wbudowanie się w ekosystem profesjonalnego CS’a na wielu poziomach. Dzięki temu da szansę wschodzącym, regionalnym talentom esportowych na wykazanie się i zabłyśnięcie.

