KennyS mógł grać w VALORANTA. Transfer zablokowany przez twórców gry

KennyS, gwiazda światowego formatu Counter-Strike: Global Offensive, miał rozpocząć przygodę z profesjonalną grą w VALORANTA. Z początku były to wyłącznie plotki, które okazały się prawdziwymi informacjami. Interesujący transfer do innej gry został jednak zablokowany przez Riot Games.

Zaczęło się od plotek

Jeśli jesteście osobami, które nieco bardziej interesują się sceną Counter-Strike’a, zdecydowanie dotarły do was plotki dotyczące niezwykle interesującego, potencjalnego transferu. Jego przedmiotem miał być profesjonalny gracz na co dzień reprezentujący barwy G2 Esports, kennyS.

Szczegóły transakcji były proste. kennyS miał zostać wypożyczony z G2 Esports na okres kilku miesięcy do organizacji OG. Nie grałby tam jednak w składzie Counter-Strike: Global Offensive lecz VALORANT. Zespół występuje bowiem w rozgrywkach francuskiej ligi regionalnej oficjalnie wspieranej przez Riot Games.

KennyS zabiera głos

Autentyczność plotek potwierdza główny zainteresowany. Potwierdza, że przygoda z VALORANTEM miała trwać około dwóch miesięcy, a jego osobistym celem było sprawdzenie się na scenie gry od Riot Games. Nie miał to też być pełnoprawny transfer, lecz wyłącznie krótkoterminowe wypożyczenie.

Ustalenia pomiędzy kennySem, G2 Esports i OG nie dojdą jednak do skutku. Na drodze do ich realizacji stanęło Riot Games, które nie uznało wypożyczenia z powodów kontraktowych. Profesjonalny gracz CS-a, jak sam napisał w wydanym oświadczeniu, nie żywi wobec kogokolwiek urazy i wykazuje zrozumienie wobec podjętej decyzji.

