Baltic Playground - nowa liga League of Legends w Polsce i krajach bałtyckich

Droga "od zera do bohatera" nigdy nie była tak realna! Scena League of Legends wzbogaca się o nowe międzynarodowe rozgrywki o nazwie Baltic Playground. Zawody dostępne będą dla wszystkich graczy chcących zdobywać doświadczenie i awansować do coraz wyższych lig. Alior Bank wspierając rozwój młodych talentów, został partnerem strategicznym rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Esportowy ekosystem League of Legends jest jednym z najlepiej rozwiniętych w świecie sportów elektronicznych. Studio Riot Games skrupulatnie i konsekwentnie rozbudowuje scenę, profesjonalizując kolejne szczeble rozgrywkowe. Wydarzenie Baltic Playground, organizowane przez GAM3RS_X przy współpracy z Riot Games, wypełni niszę w pełni otwartych rozgrywek League of Legends, zapewniając pole do rozwoju i zdobywania doświadczenia każdej osobie chcącej rozwijać się w kierunku zawodowego gracza.

Inspired: "Europa jest przeceniana, a G2 Esports nie tak dobre, jak ludzie myślą"

Baltic Playground, jak sama nazwa wskazuje, to przestrzeń do rywalizacji dla graczy z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Aby dostać się się do rozgrywek, trzeba wygrać jedną z czterech tur otwartych kwalifikacji, które nie będą ograniczone rangą, czy doświadczeniem. Każda drużyna, niezależnie od umiejętności, będzie mogła zapisać się do eliminacji, spróbować swoich sił i obywać się z otoczką zmagań drużynowych. Najlepszy zespół każdej tury awansuje do głównych rozgrywek Baltic Playground. Ważne daty:

19 maja - 1 kwalifikacje,

22 maja - 2 kwalifikacje,

26 maja - 3 kwalifikacje,

29 maja - 4 kwalifikacje,

czerwiec - lipiec - sezon zasadniczy,

sierpień - faza pucharowa,

listopad-grudzień - turniej promocyjny.

Oczywiście tam gdzie rywalizacja, muszą być nagrody. Najlepsze dwie drużyny z Baltic Playground otrzymają awans do turnieju promocyjnego do drugiej dywizji Ultraligi, gdzie zmierzą się ze spadkowiczami z tych rozgrywek.

Ponadto na uczestników Baltic Playground czekają nagrody finansowe przygotowane przez Alior Bank - strategicznego partnera rozgrywek. Każdy gracz, który ze swoją drużyną awansuje do drugiej rundy otwartych kwalifikacji, otrzyma 50 złotych przyznawane na dowolne istniejące lub nowo utworzone konto w Alior Bank.

Polskim ambasadorem Baltic Playground został Damian "Nervarien" Ziaja, czyli jeden z najpopularniejszych twórców internetowych League of Legends w Polsce. Damian wróci również do roli komentatora, bo to na jego kanale będą transmitowane rozgrywki z finałowej fazy zawodów.

Wszystkie informacje związane z Baltic Playground można śledzić na stronie internetowej gam3rsx.com/balticplayground oraz oficjalnych kanałach social media.

Polak częścią ITB Esports. To profesjonalny gracz Trackmanii