Polak częścią ITB Esports. To profesjonalny gracz Trackmanii

Esport to nie wyłącznie kilka wiodących tytułów. To także rywalizacja w gry, które na co dzień stronią od uwagi kilkuset tysięcznej publiczności i wiodących mediów. Tak jest w przypadku Trackmanii, arcade’owej gry wyścigowej. Uwagę jednej z organizacji skupił na sobie polski gracz.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Sukces Polaka

Wraz z początkiem maja rozpoczęła się współpraca pomiędzy organizacją Into The Breach, a polskim zawodnikiem Trackmanii, Hubertem "mime’em" Dziedzicem. Wraz z zakontraktowaniem nowego gracza zespół rozszerzył swoje pole działania na kolejny tytuł tuż obok Doty 2, Counter-Strike’a oraz Valoranta.

Inwestycja jest zdecydowanie przemyślana. Into The Breach, oprócz zatrudnienia Huberta Dziedzica, organizację zasilił także jego menedżer, Łukasz "forever" Kumor.

Immortals sięgnie po Losta? Będzie tworzyć duet z Ignarem

Wybór nieprzypadkowy

Trackmania nie jest grą, która szokuje ogromnymi pulami nagród. Mimo wszystko posiada nieźle rozbudowaną scenę esportową, jak na grę pozostającą w cieniu znacznie większych tytułów. Jak się okazuje, mime się na niej doskonale odnajduje. Jego największym sukcesem ostatnich miesięcy jest zajęcie 4. miejsca podczas Trackmania Grand League: Spring 2022 Regular Season.

- Jestem wdzięczny za możliwość dołączenia do Into The Breach. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby dobrze reprezentować drużynę w nadchodzących rozgrywkach. Mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy wielkie rzeczy. Jestem zmotywowany bardziej niż kiedykolwiek i optymistycznie patrzę w przyszłość - mówi Hubert "mime" Dziedzic w oświadczeniu zawartym na stronie ITB Esports.

Polak odejdzie z zespołu? W Team Oplon może dojść do zmiany