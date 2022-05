AGO ROGUE nie zagra w finale European Masters. Wciąż jest szansa na polskiego mistrza

European Masters to prestiżowy turniej League of Legends, który konkluduje zmagania w ramach różnych europejskich lig regionalnych. Do rozgrywek dostają się wyłącznie najlepsze formacje z każdej z nich, aby walczyć o tytuł najlepszej formacji poza League of Legends European Championship.

Ultraliga walczyła dzielnie

Rozgrywkami dedykowanymi polskiej scenie League of Legends jest Ultraliga. Podczas wiosennej odsłony European Masters 2022 znad Wisły aż cztery zespoły awansowały na prestiżowy turniej. Dwa z nich trafiły bezpośrednio do głównej fazy turnieju, zaś dwie zostały zmuszone do rozegrania wstępnych zmagań określanych jako etap play-in.

Do decydujących play-offów głównej części turnieju dotarła wyłącznie jedna drużyna z Polski - AGO ROGUE. W ćwierćfinale została sparowana z Bifrost, które uległo polskiej organizacji wynikiem 3-0. Choć zwycięstwo napawało optymizmem, ten szybko się skończył. Zespół Sinmivaka uległ bowiem w kolejnym spotkaniu w równie jednostronny sposób francuskiemu LDLC OL.

Polak wciąż walczy

Porażka AGO ROGUE zdecydowanie smuci, jednak nie odbiera do końca nadziei na triumf zawodnika reprezentującego barwy Polski. W turnieju, oprócz LDLC OL, pozostały Karmine Corp oraz Vitality.Bee. Ostatni z wymienionych zespołów reprezentowany jest przez Jakuba "Jactrolla" Skurzyńskiego.

Jactroll i spółka podejmą dwukrotnych mistrzów European Masters, Karmine Corp. Od czasu ostatniego triumfu zespół przeszedł sporo zmian, a największą z nich było pozyskanie wprost z G2 Esports Martina "Rekklesa" Larssona, legendarnego europejskiego strzelca. Zwycięzca awansuje do wielkiego finału, a starcie zaplanowano na środę, 4 maja, godzinę 17:00.

