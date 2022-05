Wybierz drużynę gwiazd PLE. Zagrają w wyjątkowym spotkaniu

Od 2 maja fani mogą oddawać glosy na swoich ulubionych zawodników i trenera z PGE Dywizji Mistrzowskiej. Projekt ma wyłonić najlepszych graczy Counter-Strike’a w kraju, którzy stworzą superteam, wezmą udział w ciekawych challenge’ach z publicznością, a co najważniejsze, podejmą rywalizację z międzynarodowymi gwiazdami.

Mecz Gwiazd Polskiej Ligi Esportowej

Runda Wiosenna PGE Dywizji Mistrzowskiej dobiega końca. Największe emocje czekają nas jednak podczas PLE.GG GAMING WEEKEND, kiedy to na LAN-ie zostanie rozegrana ostatnia, 11. kolejka zmagań. Wszystkie drużyny PGE Dywizji Mistrzowskiej przyjadą do Warszawy, gdzie nie tylko powalczą o jak najlepsze miejsce na półmetku sezonu, ale również bilety do kwalifikacji PGE Superpucharu PLE.

Jedną z największych atrakcji wydarzenia będzie oficjalne przedstawienie członków drużyny ALL-STAR. W jej skład wejdzie piątka najlepszych graczy Rundy Wiosennej PGE Dywizji Mistrzowskiej PLE oraz trener, wybrani w głosowaniu fanów. Podczas eventu w Warszawie wybrana drużyna zagra wyjątkowy showmatch, gdzie w pełni będzie można zobaczyć ich możliwości. W czerwcu zawodnicy przystąpią do wyjątkowych challenge’ów. Będą mierzyli się ze sobą i fanami na specjalnie zaprojektowanych do tego mapach. Finał akcji odbędzie się w lipcu podczas PGE Superpucharu PLE. Wówczas drużyna ALL-STAR stanie naprzeciwko międzynarodowego zespołu gwiazd.

Głosowanie na najlepszą piątkę oraz najlepszego trenera do drużyny ALL-STAR ruszyło 2 maja i potrwa do 15 maja. Uczestnicy głosowania będą też mogli odpowiedzieć na pytanie - dlaczego to właśnie ta drużyna będzie Twoim zdaniem najlepszym reprezentantem Polski na HEINZ PLE ALL-STAR Game? Na 5 osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi czekają atrakcyjne nagrody – bilety VIP na PLE.GG GAMING WEEKEND, umożliwiające wejście od kulis, spotkanie z drużyną ALL-STAR i inne atrakcje.

Głosy na drużynę ALL-STAR można oddawać na stronie allstar.ple.gg

