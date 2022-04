Amazing wraca do profesjonalnej gry? Ma zasilić zespół w niemieckiej lidze regionalnej

Zaufany w społeczności leaker kryjący się pod pseudonimem LEC Wooloo dostarcza kolejne interesujące informacje dotyczące europejskiej sceny League of Legends. Tym razem nie dotykają one bezpośrednio najlepszych rozgrywek Starego Kontynentu, lecz niemieckiej ligi regionalnej.

Amazing wraca do gry

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami LEC Wooloo do aktywnej profesjonalnej gry powraca Maurice "Amazing" Stuckenshneider. Gracz miał dojść do słownego porozumienia z organizacją MOUZ, która na co dzień występuje w niemieckiej Europejskiej Lidze Regionalnej.

Jest to niezwykle ciekawy ruch, wszak Amazing ostatnie lata nie występował w społeczności League of Legends jako gracz. W ostatnim czasie mogliśmy przyglądać się jego działaniom jako twórca treści, nierzadko też występował w roli eksperta podczas anglojęzycznych transmisji z najlepszych turniejów.

Wieloletnie doświadczenie

Największym atutem Amazinga jest jego wieloletnie doświadczenie. 28-latek w przeszłości występował reprezentował wiele europejskich, a także kilka amerykańskich formacji. W trakcie swojej rozwiniętej kariery reprezentował takie formacje jak TSM, Origen, Schalke czy Fnatic.

Jego ostatnią drużyną, gdzie grał jako jungler, było 100 Thieves. Amazing był częścią zespołu od maja do listopada 2019 roku. Największym osiągnięciem gracza było dotarcie do półfinałów mistrzostw świata w 2015 roku. Był wówczas częścią oryginalnego składu Origen, gdzie występował u boku takich pseudonimów jak sOAZ czy xPeke.

