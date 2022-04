Znane twarze podczas PGL Major Antwerp. To już za dwa tygodnie

Każdy profesjonalny lub aspirujący do miana profesjonalnego gracz Counter-Strike: Global Offensive posiada to samo marzenie - zwyciężyć lub chociaż zagrać na Majorze. To turnieje najwyższej rangi, gdzie o największą dostępną pulę nagród rywalizują najlepsze formacje z całego świata. Jedne z takich zawodów odbędą się już za mniej niż trzy tygodnie.

Turniej trafi do Belgii

Nadchodzący turniej PGL Major odbędzie się w Antwerpii, Belgii. Rzeczywiste emocje związane z rozgrywkami ruszyły już kilka tygodni temu za sprawą zmagań kwalifikacyjnych, nazywanych także rozgrywkami RMR. Główna część rywalizacji rozpocznie się jednak 9 maja i potrwa blisko dwa tygodnie, do 22 maja.

Zawodnicy będą rywalizować o nagrody z puli wynoszącej milion dolarów. W przypadku Majorów finanse wydają się jednak wartością dodaną. Turnieje te cieszą się największym zainteresowaniem ze strony publiczności. W grę wchodzi zatem także prestiż nieporównywalny do innych rozgrywek.

W Antwerpii będziemy mogli obserwować zmagania Polaków. Niestety nie chodzi o w pełni biało-czerwony skład, choć Anonymo było tego bliskie. Zamiast tego polski akcent dostrzeżemy w ENCE, które jest reprezentowane przez hadesa oraz Dychę.

Na transmisji znane persony

PGL Major Antwerp 2022 doczeka się w pełni polskiej transmisji, gdzie usłyszymy najznakomitszych komentatorów Counter-Strike’a w kraju. W miniony poniedziałek organizatorzy pochwalili się osobistościami, którzy pojawią się na oficjalnym angielskim streamie.

Uwagę społeczności przykuła obecność Eefje "Sjokz" Deportere. Kobieta na co dzień kojarzona jest z League of Legends, gdzie odpowiada za prowadzenie najlepszych europejskich rozgrywek oraz innych wiodących turniejów. Będzie to jej pierwsza okazja, aby pracować przy rozgrywkach rangi Major w Counter-Strike: Global Offensive. Jednocześnie dostrzegalna jest spora symbolika, wszak Sjokz pochodzi właśnie z Belgii, gdzie odbywają się rozgrywki.

