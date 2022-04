Sytuacja w ESL Mistrzostwach Polski coraz bardziej klarowna. Pierwsze ekipy odpadają z gry

Wróciły rozgrywki ESL Mistrzostw Polski. CS:GO na lokalnym podwórku zawsze rządzi się własnymi zasadami, ale wczorajsze spotkania przebiegły wyjątkowo nietypowo. Najwyraźniej jednym przerwa zrobiła dobrze, podczas gdy innych kompletnie wybiła z rytmu.

9. kolejka ESL Mistrzostwa Polski (poniedziałek)

MAD DOG'S PACT 16:6 Ungentium (Inferno)

PACT kończył swoje zmagania grupowe meczem z Ungentium. Kolejne punkty dałyby tylko więcej spokoju w kwestii miejsca wicelidera Grupy A. Ich rywale mieli jednak inne priorytety, bo dla nich każda zdobycz była na wagę złota. Zapowiadał się zażarty mecz.

Zapowiadał, ale taki nie był. PACT zaczął po stronie terrorystów od mocnej pistoletówki, która ustawiła przebieg spotkania. Ungentium potrzebowało chwili na otrzeźwienie, ale trwała ona dość długo. Na tyle, że PACT zdobył znaczną przewagę, pomimo grania w trudniejszej roli. Wynik 10:5 był zdecydowanie zadowalającą zaliczką dla "Złych Psów" na półmetku.

A potem poszło jak z górki. Choć Ungentium wygrało drugą rundę pistoletową, tak sprawy mocno skomplikował force, jakim PACT momentalnie odpowiedział. Ekonomia ich przeciwników znów poleciała łeb na szyję i przed prowadzącą ekipą otworzyła się prosta ścieżka do zwycięstwa. Tym samym PACT zapewnił sobie wygraną oraz pewność pozycji numer dwa w Grupie A. Dwie ekipy, które wyjdą z pierwszej szóstki są już znane - to Wisła i PACT. Pytanie, kto zdoła wywalczyć ostatni bilet do play-offów.

Wisła All in! Games Kraków 16:4 Team ESCA Gaming (Dust2)

Wisła jest już pewna swego. W Grupie A nie było i nadal nie ma na nią mocnych. "Biała Gwiazda" ma zagwarantowane miejsce w półfinałach, ale dla ESCI ten mecz był na wagę złota. Brak jakichkolwiek punktów praktycznie przekreślał ich szanse na dalszą walkę o awans.

O samym meczu nie ma co zbyt wiele się rozpisywać. To była czysta deklasacja. Starszy i mocniejszy nie dał szans niedoświadczonemu żółtodziobowi. Wisła grała swoje, bez żadnej taryfy ulgowej. Pierwsza połowa mocno ustawiła warunki starcia. "Biała Gwiazda" prowadziła po niej 11:4. Po zamianie stron nie doszło do żadnej rewelacji. Wygrana pistoletówka w zasadzie przesądziła o losach meczu. Wisła pewnie domknęła spotkanie wynikiem 16:4.

Dla drużyny z Krakowa nie dało to praktycznie nic, ale sytuacja ESCI stała się przesądzona. Został im do rozegrania jeden mecz, a do strefy pucharowej tracą trzy oczka. Tymczasem będący nad nimi Forsaken i x-kom AGO mają jeszcze do rozegrania po dwa spotkania, w tym jedno między sobą. Oznacza to, że tak czy siak któraś ze stron doliczy sobie kolejne punkty i ESCA nic na to nie poradzi.

x-kom AGO 16:6 Ungentium (Ancient)

Jeszcze kilka kolejek temu Ungentium wyglądało na pewniaków w kwestii awansu z Grupy A zaraz po Wiśle. Sytuacja składu szybko się jednak zmieniła. Najpierw jeden mecz musieli oddać walkowerem - co gorsza bezpośredniemu konkurentowi w osobie PACT-u - a potem w zasadzie wszystko zaczęło się walić. Ungentium doliczało sobie kolejne porażki zamiast punktów. Tym samym poniedziałkowy mecz z AGO był dla nich batalią "o życie". Szansą na ostatnie punkty i trzymanie kciuków za potknięcia rywali.

Początkowo Ungentium wyglądało na zespół świadomy wagi rozgrywanego spotkania. Zaczęli bardzo dobrze po stronie broniącej. Na ich konto wpadło kilka rund, ale AGO po prostu czekało na swoją okazję. A kiedy już "Jastrzębie" doszły do słowa, to nie dały nawet na moment pola do popisu rywalom. Dobrze rozpoczętą połowę Ungentium kończyło z wynikiem 6:9. Potem było zaś jeszcze gorzej.

Druga część spotkania to kompletna deklasacja w wykonaniu AGO. Ich zespół nie oddał już ani jednej rundy przeciwnikom. I tak skończyła się przygoda Ungentium z ESL Mistrzostwami Polski. Z dużej chmury mały deszcz - chłopacy na pewno sami czują niedosyt. AGO z kolei dalej wierzy w awans, a zdobyty komplet przybliża ich do tego celu. Obecnie zajmują trzecią lokatę, ale wiele zależy od nadchodzącego spotkania z Forsaken, którzy mają dokładnie tyle samo oczek - dziesięć.

ThunderFlash 1:16 Impression (Nuke)

Na koniec dnia zaległy mecz z Grupy B. Póki co debiutanci z ThunderFlash nie zrobili nic, czego ktoś by się nie spodziewał. Po ośmiu kolejkach mieli na koncie trzy punkty. Porażka z Impression wiązała się z dobitnym przekreśleniem nadziei o awansie, które jeszcze przed meczem były bardzo wątpliwe.

Impression nie cackało się z młodszymi oponentami. To był czysty pogrom od początku aż do samego końca. Nuke to mapa, która błędów nie wybacza, a że gracze ThunderFlash popełniali je nagminnie, tak szybko wpakowali się w niezłe bagno. Trzeba oddać Impression, że zagrali po prostu bardzo dobrze, chociaż rywal niespecjalnie był w stanie nawet podjąć rękawicę.

Debiutanci odbijali się od defensywy przeciwnika jak od ściany, a pierwszy i jedyny zarazem punkt wpadł na ich konto po źle zinterpretowanej sytuacji przez Impression - odbijali bombsite A, a bombę podłożono na B. Po zamianie stron prowadząca ekipa dopełniła formalności i końcowy, jaki pojawił się na tablicy to 1:16. ThunderFlash pojawiło się w ESL Mistrzostwach Polski niczym grzmot, zastępując nagle zespół Azerbejdżan, ale i tak samo szybko zespół wyleciał z rozgrywek. To nie był debiut, który na długo zapadnie komuś w pamięci. Zwłaszcza, że drugi mecz, jaki mieli zaplanowany na poniedziałek, oddali po prostu walkowerem Illuminar Gaming.

Tabele ESL Mistrzostw Polski

Grupa A

Wisła All in! Games Kraków ~ 26 pkt. MAD DOG'S PACT ~ 18 pkt. x-kom AGO ~ 10 pkt. Forsaken ~ 10 pkt. Ungentium ~ 10 pkt. Team ESCA Gaming ~ 7 pkt.

Grupa B:

Illuminar Gaming ~ 21 pkt. HONORIS ~ 15 pkt. GameAgents ~ 15 pkt. Anonymo ~ 12 pkt. Impression ~ 12 pkt. ThunderFlash ~ 3 pkt.

