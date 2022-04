Pobito dziesięcioletni rekord w League of Legends. Dokonał tego młody talent z Evil Geniuses

W miniony weekend zakończono zmagania w ramach play-offów wiosennej odsłony League of Legends Championship Series. W wielkim finale zmierzył się zespół Polaka, Kacpra "Inspireda" Słomy, Evil Geniuses. Ich rywalami było 100 Thieves. Przebieg spotkania był wyjątkowy i doszło do pobicia wyjątkowego rekordu.

Najszybszy finał w historii

League of Legends Championship Series to wiodące rozgrywki dedykowane regionowi Ameryki Północnej. W miniony weekend doszło do zakończenia play-offów, a co za tym idzie, rozegrania finału. Jego stawką było nie tylko trofeum, lecz także zapewnienie sobie wyjazdu na Mid-Season Invitational 2022.

W najważniejszym spotkaniu całej ligi zmierzyły się formacje Evil Geniuses oraz 100 Thieves. EG ostatecznie zostało zwycięzcą serii BO5, czyli do trzech wygranych map. Co ciekawe, mecze nie trwały łącznie więcej niż 90 minut, a aż dwie odsłony starcia zakończyły się niedługo po 20 minucie.

Danny niezwykle skutecznym graczem

Finał był jednak wyjątkowy z wielu względów. Nie tylko zakończył się on niezwykle szybko, a ukoronowany został nowy mistrz, wszak Evil Geniuses nigdy wcześniej nie zajęło 1. miejsca w LCS. Indywidualny rekord ustanowiony przed dekadą pobił Danny.

Jak donosi Oracle Elixir, strzelec EG osiągnął rekordową ilość eliminacji w trakcie play-offów. Zdobył ich aż 111, pobijając tym samym rekord Manclouda z 2013 roku, gdy ten wykręcił ich 110. Co ciekawe, przez wszystkie lata pomiędzy poszczególnymi osiągnięciami, nikt nawet nie zbliżył się ku jego pobiciu. Najbliżej tego był Bjergsen, który zdobył zaledwie 90 killi.

