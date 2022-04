Cloud9 kupił rosyjski skład. Amerykanie poro ryzykują?

Częste zmiany transferowe to zupełnie normalna rzecz na esportowym krajobrazie niemal każdej gry. Szeroko zakrojone akcje zdarzają się jednak rzadko, a to właśnie z taką mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Wówczas północnoamerykańska organizacja Cloud9 wykupiła cały skład, który do niedawna reprezentował Gambit Esports.

Niby Gambit, ale jednak Players

Ostatnio o Gambit Esports można było nieco zapomnieć. To efekt sankcji nałożonych na rosyjską organizację, które są związane z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Organizatorzy turniejów zakazali zawodnikom reprezentować drużyny wywodzące się z kraju agresora, stąd zespół w ostatnim czasie występował jako Players.

Zespół w całości został wykupiony przez północnoamerykańską organizację Cloud9. Przedmiotem transferu zostali nie tylko gracze - nafany, sh1iro, interz, Ax1Le i HObbit. Nowego pracodawcę odnaleźli także trener, analityk oraz menedżer, którzy na co dzień współpracowali z zespołem.

Z perspektywy biznesowej, pozyskanie byłego składu Gambit jest znakomitym ruchem. Wykup kontraktu zawodników z pewnością nie był wygórowany, wszak z uwagi na nałożone sankcje, zespół i tak nie był w stanie czerpać żadnej korzyści ze współpracy. Rosyjska organizacja pozbyła się zatem potrzeby wynikającego z kontraktu finansowania graczy, którzy w żaden sposób na nią nie zarabiali.

Zespół radzi sobie nieźle

Ogłoszenie Cloud9 pojawiło się w mediach społecznościowych chwilę po najnowszym sukcesie zespołu. W miniony weekend zawodnicy zdołali wywalczyć miejsce na PGL Antwerp Major, czyli turnieju najwyższej rangi w Counter-Strike: Global Offensive. W drodze po zwycięstwo pokonali między innymi polski zespół Anonymo.

Awans na majora nie jest zaskoczeniem, a raczej świadectwem podtrzymania dotychczasowej formy. Wszak zespół uchodzi za jeden z najlepszych na świecie, co potwierdza 3. miejsce w rankingu prowadzonym przez zagraniczny portal HLTV.org.

