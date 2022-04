Kto będzie rywalem G2 Esports? Poznaliśmy grupy Mid-Season Invitational

Na co dzień esportowe zmagania w League of Legends odbywają się w ramach lig o formacie franczyzowym. Do pojedynków drużyn spomiędzy dwóch regionów dochodzi niezwykle rzadko, a taka okazja przydarza się właściwie dwa razy do roku - podczas mistrzostw świata oraz Mid-Season Invitational. Ten drugi turniej rozpocznie się już wkrótce.

Poznaliśmy grupy Mid-Season Invitational 2022

Do rozpoczęcia MSI 2022 dzieli nas jeszcze kilka tygodni. Z każdym dniem napięcie przed zbliżającymi pojedynkami jednak rośnie, a wydarzenia podczas minionego weekendu pozwoliły na poznanie członków poszczególnych grup w pierwszej fazie rywalizacji. Mecze zapowiadają się emocjonująco!

W przypadku grupy A niezwykle łatwo wskazać faworyta. W zmaganiach zobaczymy bowiem T1 (LCK), Saigon Buffalo (VCS), Team Aze (LLA) oraz DetonatioN FocusMe (LJL). Ślepe obstawienie na gładki awans zespołu Fakera, T1, nie będzie błędem. Korea Południowa to zdecydowanie najmocniejszy region spośród wszystkich czterech zrzeszonych w tej grupie. Dodatkowo omawiana formacja zakończyła wiosenne rozgrywki bez ani jednej porażki.

Zestawienie B nie będzie już takie łatwe do przewidzenia. Na Summoner’s Rift zobaczymy bowiem Royal Never Give Up (RNG), PSG Talon (PCS), Instanbul Wildcats (TCL) i RED Canids (CBLoL). RNG to zwycięzcy zeszłorocznej odsłony Mid-Season Invitational, którzy tym razem wygrali niezwykle zacięte zmagania ligi chińskiej. Zaskoczenie może jednak przynieść PSG Talon, które w przeszłości pokonywało formacje z najlepszych regionów.

Najciekawsze zmagania z perspektywy europejskiego fana przyniesie jednak koszyk C składający się z trzech drużyn. Jedna z nich, reprezentująca ligę rosyjską, nie została wyłoniona z uwagi na zawieszenie tamtejszych rozgrywek. Gwiazdami grupy będą zdecydowanie zespoły G2 Esports (LEC) oraz Evil Geniuses (LCS). Stawkę uzupełni ORDER (LCO).

Kuben: Chcę tworzyć zespół regularnie grający w czołowych turniejach

Turniej z dwoma Polakami

Szybkie zakończenie League of Legends European Championship zagwarantowało ekipie Marcina "Jankosa "Jankowskiego występ podczas Mid-Season Invitational 2022. Jak się jednak okazuje, Jankos nie będzie jedynym Polakiem podczas omawianego turnieju. Drugim jest Kacper "Inspired" Słoma, który wraz z Evil Geniuses wywalczył tytuł najlepszej drużyny Ameryki Północnej.

Co ciekawe, obie formacje zostały rozdysponowane do tej samej grupy. Oznacza to nie tylko kolejną odsłonę odwiecznej rywalizacji EU vs NA, lecz także bratobójcze pojedynki pomiędzy biało-czerwonymi. Pierwszy gwizdek w ramach MSI 2022 rozebrzmi już 10 maja. Turniej odbywa się w Busan, Korei Południowej.

