Francja krajem esportu? Emmanuel Macron składa obietnice

Zmagania na płaszczyźnie gier komputerowych nazywane także esportem to potężne medium pozwalające dotrzeć do osób w różnych grupach wiekowych. Sprawę z tego zdają sobie politycy, a tym razem Emmanuel Macron, który zapewnił o chęci zrobienia z Francji kraju mocno związanego z esportem.

Francja krainą esportem płynącą

W rozmowie udzielonej francuskiemu portalowi The Big Whale Emmanuel Macron odpisał swoje śmiałe plany dotyczące związania w przyszłości Francji z Esportem. Przyznał, że jest świadomy istnienia wywodzących się z Francji drużyn, które odnoszą sukcesy na arenach międzynarodowych - Team Vitality oraz Karmine Corp.

Macron o esporcie wypowiedział się jednak znacznie szerzej, aniżeli wykazując się tylko znajomością rodzimych drużyn. Przyznał, że chciałby, aby gry komputerowe stały się częścią Letnich Igrzysk Olimpijskich, które już w 2024 roku odbędą się we Francji. Prezydent chciałby bowiem dążyć, aby w tym samym roku kraj stał się gospodarzem największych imprez esportowych: majora w Counter-Strike: Global Offensive, mistrzostw świata w League of Legends czy turnieju The International w Dotę 2.

Jak do tego dojdzie, nie wiem

Emmanuel Macron zapowiada śmiałe działania, które faktycznie mogą jeszcze bardziej rozpromować Francję w świecie esportu. Byłby to też miły ukłon wobec tamtejszej społeczności oddanej rywalizacji na płaszczyźnie gier komputerowych, która jest naprawdę liczna. Dodatkowo nie byłoby to pierwsze duże wydarzenie, wszak LoL-owe Worldsy odwiedziły Paryż w 2019 roku.

Śmiałe słowa nie padły z ust prezydenta Francji w przypadkowym momencie. Aktualnie toczy się kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, gdzie Macron stara się reelekcję. Jego największą rywalką Marine Le Pen, która według najnowszych sondażów, nie jest faworytką do zwycięstwa. Pozostaje jedynie wierzyć, że w przypadku zwycięstwa Macrona, odważne zapowiedzi nie skończą się jedynie na słowach.

