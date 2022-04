PKO Bank Polski Ekstraklasa Games z ponad milionem wyświetleń w telewizji i internecie

Rozgrywki w ramach czwartej odsłony PKO Bank Polski Ekstraklasa Games transmitowane były równocześnie na antenie Polsat Games oraz trzech platformach internetowych - Twitchu i YouTube stacji oraz na oficjalnym fanpage’u turnieju na Facebooku. Podobnie jak w poprzednich sezonach, wydarzenia w studiu cieszyły się ogromną popularnością miłośników piłki na wirtualnej murawie.

Świetna oglądalność Ekstraklasa Games

Sześć transmisji z rozgrywek LAN-owych wraz z magazynami zanotowało łącznie 1,05 mln wyświetleń. Składa się na to m.in. 184 tysiące wyświetleń z serwisów online oraz średnio 133 tysiące wyświetleń przypadających na pojedynczą transmisję telewizyjną. W szczytowym momencie rozgrywki w telewizji Polsat Games oglądało 61 tysięcy osób, a łącznie na oglądanie finałów PKO Bank Polski Ekstraklasa Games widzowie przeznaczyli 150 tysięcy godzin. Tymczasem osiem magazynów z sezonu zasadniczego zanotowało ponad 55 tysięcy wyświetleń.

Przy okazji startu czwartego sezonu rozgrywek zadebiutowały kanały społecznościowe PKO Bank Polski Ekstraklasa Games, które zyskały duże zainteresowanie społeczności graczy i fanów FIFA 22. Wpisy na platformie Facebook, na której transmitowane były również rozgrywki, wygenerowały ponad 4 miliony zasięgu. Treści publikowane na profilu TikTok spotkały się za to z odbiorem na poziomie przekraczającym 1,5 miliona wyświetleń. Turniej był także szeroko widoczny w social mediach piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy. Esportowe treści wygenerowały na Instagramie ponad 803 tysiące wyświetleń, na Twitterze ponad 373 tysiące, a na Facebooku ponad 838 tysięcy.

-Turniej z roku na rok dynamicznie się rozwija i w porównaniu do pierwszego sezonu osiągnęliśmy bardzo wysoką efektywność, jeśli chodzi o organizację rozgrywek i zasięgi marketingowe. Przy projekcie współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnych partnerów. Pomagają nam oni w komunikacji dostosowanej do młodych odbiorców esportu, zwłaszcza za pośrednictwem kanałów społecznościowych. Zyskujemy dzięki temu nowe możliwości promocyjne, a w efekcie coraz skuteczniej docieramy do osób zainteresowanych esportem. To z kolei przekłada się na rosnący zasięg rozgrywek - powiedział Dyrektor Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży w Ekstraklasie SA Marcin Mikucki.

Partnerzy i sponsorzy

Podczas sezonu zasadniczego oraz Wielkich Finałów zakończonego sezonu nie brakowało akcji angażujących kibiców, przeprowadzonych wspólnie ze sponsorami oraz partnerami rozgrywek. Marka KFC była patronem "Najgorętszego zagrania tygodnia", w którym prezentowane były widowiskowe akcje uczestników zmagań. Podczas Wielkich Finałów partner wydarzenia zaprezentował również wyjątkowy projekt "#GameOnKFC Z KFC możesz więcej", którego celem jest wspieranie rozwoju początkujących graczy FIFA. Sponsorowi tytularnemu PKO Bank Polski dedykowana była specjalna strefa do wywiadów podczas finałowych potyczek. Podczas transmisji przeprowadzono także lokowanie kart płatniczych PKO BP z herbami klubów Ekstraklasy. W trakcie Finałów zawodnicy grali używając słuchawek partnera HyperX. Z kolei przed decydującym starciem zorganizowano mecz pokazowy z udziałem profesjonalistów i komentatorów, który odbył się na telewizorze gamingowym Hisense.

Pula nagród czwartego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasa Games wyniosła 45 tysięcy złotych. Pierwsze miejsce w rozgrywkach było ponadto premiowane awansem do ścisłych kwalifikacji do Mistrzostw Świata FIFA eClub World Cup. Zaszczyt gry o udział w najbardziej prestiżowym turnieju na świecie przypadł Kacprowi "Furmanowi" Furmankowi z Lecha Poznań, który w wielkim finale pokonał Szymona "Błachu" Błachowiaka, uczestnika dywizji Open. Miejsce na najniższym stopniu podium zajął Maksymilian "Zalewskyy" Zalewski, który reprezentował barwy Lechii Gdańsk.

W projekt zaangażowane było grono partnerów, doskonale znających świat esportu i mających ogromne doświadczenie w realizacji najważniejszych projektów w polskim gamingu: KFC, Media Expert, HyperX oraz HiSense. Strategicznym partnerem medialnym było Frenzy / Polsat Games, a turniej odbywał się na licencji udzielonej przez wydawcę gry FIFA 22 - Electronic Arts. Agencją esportową odpowiedzialną za koordynację turnieju było ESL Gaming Polska. Nad całością projektu oraz jego komercjalizacją czuwała agencja marketingu sportowego Sportfive Polska. Agencją odpowiedzialną za komunikację social media oraz PR jest eMinePro.

