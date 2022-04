MAD Lions bliskie sfinalizowania transferu. Nisqy nowym zawodnikiem?

MAD Lions zaliczyło koszmarny wiosenny split i nie powinno dziwić, że organizacja szuka wzmocnienia. Wstępne plotki mówiły o zainteresowaniu dwoma zawodnikami - Nisqy’m, który obecnie nie występuje profesjonalnie oraz Vetheo, który jest częścią Misfits Gaming. Jak się okazuje, ziarno prawdy w plotce było tym razem pokaźnych rozmiarów.

Nieudane okienko transferowe

Podczas głównego okienka transferowego, które miało miejsce przed rozpoczęciem wiosennych rozgrywek, MAD Lions zdecydowanie nie poradziło sobie najlepiej. Wówczas organizacja straciła dwóch kluczowych zawodników - Humanoida oraz Carzzy’ego. Doświadczeni gracze zostali zastąpieni debiutantami w LEC, Reekerem oraz Unforgivenem.

Niestety, zespół pomimo potencjału nowych zawodników i doświadczeniu pozostałych członków formacji, nie poradził sobie najlepiej. Wiosenny split MAD Lions zakończyło na 7. miejscu w tabeli wyników, jednocześnie omijając szansę na występ w play-offach, a co za tym idzie, walkę o wyjazd na Mid-Season Invitational.

Zespół szuka wzmocnień

Niedawno świat obiegły informacje, jakoby MAD Lions szukało wzmocnienia. Głównym zamiarem miała być wymiana gracza z środkowej alei. Zainteresowanie wobec zakontraktowania Reekera miały wykazać hiszpańskie KOI czy Giants, zaś organizacja z LEC podejmowała próby nawiązania współpracy z Vetheo oraz Nisqy’m.

Jak możemy dowiedzieć się z najnowszych informacji redakcji Upcomer, jedne z negocjacji faktycznie doszły do skutku. Nowym midlanerem zespołu ma zostać Yasin "Nisqy" Dincer, czyli 23-letni gracz pochodzenia belgijskiego. Gracz w ostatnich latach reprezentował takie formacje jak Splyce, Cloud9 czy Fnatic.

Choć informacja jest jeszcze niepotwierdzona, wydaje się prawdziwa. Na profilu Nisqy’ego pojawił się wymowny tweet z emotikoną klepsydry, jasno wskazując, że czeka na coś ważnego. Sytuację podgrzał natomiast komentarz YamatoCannona, obecnego trenera Fnatic, który otwarcie zwrócił się do midlanera słowami "nisqy dont be mad", co stanowi oczywiste nawiązanie do nazwy organizacji MAD Lions. Na potwierdzenie transferu zapewne przyjdzie nam chwilę zaczekać.

