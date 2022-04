Dlaczego x-kom AGO opuściło PLE? "Rozważaliśmy pozostanie i rozwój CPS"

Paweł Kowalczyk w rozmowie ze Sport.pl opowiadał na temat podejścia polskich organizacji esportowych do rozgrywek PLE. - Każdy z zespołów miał inne uzasadnienie (odejścia z PLE - red.). Problemem polskiej sceny esportowej jest to, że nie jest też dojrzała biznesowo na tyle, żeby podejmować decyzje stricte biznesowo, a nie emocjonalnie. Jest bardzo duży romantyzm w podejmowaniu i planowaniu działań. "Podbijemy świat, podbijemy Europę". Uzasadnienia biznesowego i chłodnej głowy brakuje, ale widzę światełko w tunelu, bo bardzo dużo się tutaj zmieniło na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Dlaczego x-kom AGO opuściło PLE?

Postanowiliśmy zapytać bezpośrednio u źródła. - Z naszej strony na rezygnację z PLE składało się kilka czynników - mówi w rozmowie ze Sport.pl Maciej Opielski, CEO x-kom AGO. - Byliśmy zdecydowani na powrót do ESL Mistrzostw Polski z uwagi na możliwość awansu na IEM. Po zmianach strukturalnych mistrzostwa te są również drogą do ESL Pro League Conference, czyli kwalifikacji do ESL Pro League, turniejów zagranicznych dużej rangi. W PLE jest niby awans na turniej, ale to dopiero kwalifikacje do BLASTA i to nie głównego, tylko Showdown, czyli de facto kwalifikacje do kwalifikacji do kwalifikacji do ligi. Po drugie wiedzieliśmy, że zagramy w ESL MP i nastąpiła kolizja dni meczowych. Widząc jak 2021 rok był przepełniony europejskimi cupami, które dają nam punkty w rankingach i trwają zdecydowanie krócej, rezygnacja z PLE uważam, że była słuszna.

- Rozważaliśmy pozostanie w PLE i rozwijanie projektu CPS już na indywidualnych warunkach, ale wydaje mi się, że nie starczyło czasu na dogranie szczegółów. Sam projekt CPS jest fajnym pomysłem dla nowych, rozwijających się organizacji. Uważam, że naprawdę pomaga. W naszym przypadku te pieniądze nie robią absolutnie żadnej różnicy w budżecie.

"Potrzebna jest symbioza"

Wielu osobom nie spodobały się dosadne słowa Pawła Kowalczyka na temat organizacji. Głos w sprawie zabrał również Marcin Kurzawski, właściciel MAD DOG'S PACT. - W przypadku CPS jest to faktycznie nowość ale nie oznacza to, że trzeba to olewać - a robić wszystko co możliwe, aby realizować założone plany - napisał "Padre" w długim komentarzu na grupie "Esportowych Świrów". - Paweł ma chwalić wszystkich jeżeli nie każda orga potraktowała to serio? Na ostatnim spotkaniu Paweł i Adam wyraźnie podkreślili, że w obecnym sezonie jest bardzo dobrze w tym zakresie. Co do drużyn skoczków co skaczą co sezon tam gdzie jest im lepiej się nie wypowiadam. W mojej ocenie trzeba być lojalnym. Z ESL MP jesteśmy od początku 2017, wszystkie sezony - nawet wtedy, gdy większość odchodziła. Podobnie jest z PLE.

- Mamy sponsorów tu w Polsce i na tych rozgrywkach nam zależy. Nawet jeżeli są to międzynarodowe marki to i tak współpracujemy z lokalnymi oddziałami. Daleko jeszcze nam do międzynarodowej sławy, popularności i kontraktów. Nie zmienia to faktu, że zależy nam również na międzynarodowych rozgrywkach. Kibicuję z całego serca całemu zespołowi PLE, tak jak i ESL. Potrzebna jest nam ta symbioza. Nie krytykuję też organizacji, które chcą grać tylko EU rozgrywki (choć nie rozumiem). Odnośnie PLE - zabrakło mi tylko jasnego wytłumaczenia zasad CPS zawodnikom w zeszłym roku. Również nie zawsze idealnie było na linii z adminami w tym odnośnie CPS. To było sezon temu. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Wszyscy się uczymy. Ja widzę ogromny progres. Cieszę się również, że jest profesjonalizm i konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Kibicuję i wspieram - zakończył.